Как приготовить вкуснейшие сосиски у себя дома

Как правило, сосиски и колбаски в любой холодильник попадают с полок магазинов. Вместе с ними к нам попадают истории и мифы о составе из бумаги, грызунах и обнаруженных в мякоти скрепках, костях и даже стеклах. Не самая приятная картина. Альтернативой подобным рассказам может стать собственноручно сделанный продукт по традиционным немецким рецептам. Ведь их создатель, Иоганн Георг Ланер, даже увековечен в памятнике в Баварии, а это что-то да значит. Для своих собственных сосисок на каждой кухне есть и нужный инвентарь, и мясо. Так что начнем!

Инвентарь

Мясорубка нам так или иначе понадобится — для производства фарша. Ее же можно будет использовать для набивки оболочки фаршем, для чего потребуется снять нож и решетку, а вместо них накрутить специальную насадку в форме трубки, которая в идеале идет в комплекте вместе с мясорубкой. Везде, где возможно, следует пользоваться специальным оборудованием — это шприц с ассортиментом насадок (или так называемых цевок) различного диаметра. Модель может иметь горизонтальное или вертикальное позиционирование: первый вариант удобен при наличии на столе достаточного количества места, второй — в обратной ситуации. Имевшие опыт общения со шприцем отказываются даже сравнивать его с мясорубкой — совершенно другой уровень.

Фарш;

Сочность фарша и, как следствие, ваших сосисок или колбас, будет зависеть от выбранной части животного. Если это свинина, лучше использовать шею и грудинку. Можно сочетать разные виды мяса. Общее правило для любой колбаски простое: для оптимальной сочности фарш должен состоять из жира на 30% — при меньшем количестве конечный продукт огорчит вас своей сухостью.

Холод

Тепло — еще один фактор, способный разрушить ваш порыв сделать идеальные домашние колбаски. Если мясо еще до измельчения будет нежиться в тепле, жир станет мазким и не будет задерживаться в колбасе, вытекая из нее при приготовлении. Поэтому обеспечьте мясу прохладу и помните о своих руках — при долгом контакте с фаршем их теплота тоже грозит разрушительным эффектом.

Оболочка

Сразу оговоримся, что в рамках домашнего процесса мы стремимся поддерживать его максимально аутентичным. Поэтому отметаем целлофан, синтетику и целлюлозу. Натуральное решение — это свиные и бараньи кишки. Во-первых, для наших целей они достаточно крепкие; во-вторых, их натуральность дает набор различных кулинарных вариаций — к примеру, продукт можно мариновать или коптить; в-третьих, кишки различаются по диаметру, что опять-таки дает возможность поимпровизировать. Подготовка оболочки сводится к промывке: кишки надо пропитать солью и поставить в теплой воде на 24 часа. Более быстрое решение: использование рассола. В этом случае на замачивание хватает полчаса-час.

Тестируем фарш

Перед началом рекомендуется проверить фарш, чтобы понять, какими получатся ваши колбаса или сосиски. Для этого поджарьте небольшой кусочек фарша, охладите получившуюся котлету и попробуйте ее на вкус, сделав необходимые выводы по соли и специям. Это поможет сэкономить вам время и не разочароваться в продукте.

Процесс приготовления

Разобравшись с аппаратной частью, сырьем и нюансами, мы можем, наконец, заняться техникой производства. Большим количеством операций она не отличается, но определенная ловкость рук от вас потребуется.

1. Смочите конец сопла мясорубки водой. Натяните один конец кишки сначала на наконечник сопла, а затем — на всю оставшуюся часть, складывая кишку гармошкой.

2. Продавите фарш примерно на полтора сантиметра, затем остановите процесс, стянув с сопла 10-12 сантиметров кишки, и заполните фаршем этот объем. Не забудьте завязать свободный конец кишки узлом.

3. Продолжайте аккуратно подавать фарш в кишку, на всякий случай удерживая ее рукой на сопле. Следите, чтобы внутри не возникало воздушных пробок и пузырей, во избежание чего рекомендуют с помощью иглы делать в кишке проколы через каждые 10-15 сантиметров.

4. Когда фарш закончится, снимите кишку с сопла, выдавите все воздушные карманы и отрежьте остаток оболочки. Получившуюся колбаску можно разбить на звенья или оставить цельной спиралью.