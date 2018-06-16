Жиры на нашей кухне: самые вредные и самые полезные

Кто-то может сказать, что жир — это абсолютно лишняя составляющая в еде, но мы-то с вами знаем, что это все в корне не верно. На самом деле жир — это, пожалуй, ключевая вещь, ведь даже половина ложки масла голод утолит быстрее, чем ломтик диетической куриной грудки. Речь, конечно, идет не о том жире, который отвратительными белыми сгустками застывает на тарелках, а о вкусном и даже полезном жире, с которым мы, так или иначе, готовим все наши самые любимые блюда. Единственный вопрос: все ли виды жиров изначально равны и взаимозаменяемы? Мы составили собственную иерархию из семи жирных продуктов, способных помочь сделать еду вкуснее, чтобы вы сами однозначно ответили: «Нет!».

Сливочное масло

Данный продукт — это король жиров, ставший непременным атрибутом практически всей современной французской кухни, благодаря ее основоположнику Фернанду Поинту. Именно он добавлял масло повсеместно в своих блюдах, точно зная, что ферменты молока добавляют сложность, глубину и богатство вкусу. Однако мера здесь не помешает, ведь сливочное масло способствует возникновению холестерина.

Оливковое масло

Если Франция определилась в своем пристрастии к сливочному маслу, то средиземноморская кухня монополизировала масло оливковое. Лучшие сорта можно пить прямо из бутылки, но если подать к нему хоть немного любой пищи, то она совершенно точно станет еще вкуснее. Немного аристократичности ему добавляет терруар, то есть вкус оливок, сформированный под влиянием определенных почвенно-климатических условий. От травянистого оттенка позднего урожая Тосканы до маслянисто-ореховых тонов Умбрии или фруктового вкуса португальского оливкового масла марок Cabeço das Nogueiras — вероятно, в мире существует даже такая профессия, как сомелье по маслу. Оливковое масло не влияет на наши сосуды и не способствует отложению холестерина.

Свиной и другие животные жиры

Особое место животного жира в кухнях мира обусловлено его потрясающим воздействием на организм — оно успокаивает и восстанавливает, обеспечивая тело необходимой энергией. К примеру, свиной жир — это «масло животного происхождения»! Даже в отрыве от вкуснейшего бекона или ветчины оно в умелых руках способно поразить вкусовыми качествами. Недаром его нередко используют для приготовления тортов и пирожных, мясных котлет и даже карамели! Однако большинство диетологов утверждают, что вред животного жира заключается в большом количестве холестерина, накопленном в продукте. Поэтому с этим видом жира надо знать меру.

Утиный жир Единственная причина, по которой утиный жир занимает последнюю строчку нашего немного субъективного рейтинга — это сложность его получения, вернее небольшое количество с одной птицы. Все-таки в этом отношении гусиный жир более распространен, хотя вкус у них примерно на одном уровне — одинаково хорошо дополняют рагу, картофель фри, пироги и еще массу других блюд.

При том, что утиный жир и его соседи по списку без сомнений подстегнут уровень холестерина в крови, в умеренных количествах они намного полезнее самого лучшего растительного масла. Помните об этом, когда в следующий раз будете выбирать, чем заправить салат.