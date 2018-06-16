Пережаренное мясо: почему его нельзя есть

На протяжении многих лет основным критерием готовности мяса являлась золотистая корочка. Прожаренным мясо считалось, если мясной сок был без примесей крови и внутри кусок имел однородный коричневый цвет. Но прошли годы и выяснилось, что говядина бывает мраморной, ее выдерживают, дают готовому мясу отдохнуть, а прожарка мяса бывает нескольких видов. Но некоторые по-прежнему предпочитают полностью прожаренный стейк или мясо, напоминающее по текстуре подошву. Между тем повара и медицинские представители настоятельно рекомендуют забыть об этой прожарке, и дело тут не только в отсутствии сочности и выраженного мясного вкуса. Она попросту вредна.

Что происходит если мясо пережарить

Согласно последним медицинским исследованиям, пережаренное мясо весьма опасно для здоровья. В процессе термической обработки могут также образовываться и побочные продукты. Одним из них являются глитоксины. Эти вещества, образующиеся в ходе химических реакций, стимулируют развитие воспалительной реакции и ряда заболеваний. Чем более прожаренное мясо, чем выше будет их концентрация.

Токсины

Специалисты Икановской школы медицины обнаружили, что еда с высоким содержанием глитоксинов может влиять на развитие психических и дегенеративных заболеваний нервной системы, в том числе и болезни Альцгеймера. Наблюдая в начале исследования за мышами, основу меню которых составляло мясо прожарки well done, ученые заметили нарушения в работе двигательных и когнитивных функций. В мозгу грызунов повысилась концентрация белковых отложений бета-амилоида, которые ведут к развитию болезни Альцгеймера.

Эксперименты ученых

После лабораторных испытаниях с мышами, в течение 9 месяцев исследовательская группа наблюдала за 93 жителями Нью-Йорка возрастом старше 60 лет. В ходе исследования было выявлено, что у людей, меню которых состояло из блюд с высоким содержанием гликотоксинов, постепенно начинают нарушаться когнитивные функции — снижается умственная работоспособность, возникают проблемы с памятью.

Выбор за вами

Хотя это было вовсе не масштабное исследование, проводившие его специалисты утверждают, что у них есть достаточно оснований полагать, что употребление в пищу стейков с кровью и средней прожарки может снизить риск слабоумия и метаболического синдрома в пожилом возрасте. Так что от полной прожарки лучше отказаться раз и навсегда. Если же вы хотите приготовить самостоятельно вкусный, сочный, да еще и полезный стейк, то мясо лучше недожарить, чем пережарить.