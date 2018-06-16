«Жирные» мифы о правильном питании

О вреде животных жиров сложился не один десяток легенд, наводящих ужас на любителей мраморных стейков. Производители продуктов советуют ограничить или вовсе отказаться от мяса, не злоупотреблять растительным маслом и даже забыть про, казалось бы, безобидные куриные яйца. Развеиваем самые популярные пищевые мифы, которые из года в год вводят нас в заблуждение.

Животный жир вреден для здоровья

Это не так. Жир животного происхождения (свиной, говяжий, бараний) богат витаминами и микроэлементами, полезными для организма человека. Он не представляет опасности после тщательной термической обработки. На заметку: горцы, чей рацион сложно представить без баранины, нередко доживают до 110‒115 лет, а жители северных регионов спасаются от нехватки витаминов D и В4, необходимых для иммунитета к ряду инфекционных заболеваний, только за счет жирной говядины.

Соль и сахар смертельно опасны

Если во всем соблюдать разумную меру, то и это утверждение можно отнести к числу мифов. Без соли организм не сможет поддерживать в норме водный баланс, а также обеспечивать передачу нервных импульсов к органам, тканям и мышцам. Дефицит соли вызывает ухудшение самочувствия (от слабости до судорог), а избыток ‒ оказывает негативное влияние на функционирование почек. Что касается сахара, то лучше ограничить потребление его в привычном виде (сахарный песок, рафинад). Альтернатива ‒ сахар, который содержится в злаковых, овощах и фруктах; он способствует активности, в том числе умственной.

Оливковое масло ‒ самое полезное

Снова мимо. Содержание витамина Е в оливковом масле в три раза ниже, чем в подсолнечном. Другие витамины, включая K1, за которые так ценится этот дар Средиземноморья, замечены лишь в незначительном количестве. Предупреждение для всех, кто добавляет оливковое масло во все съедобные продукты и блюда: это вредно для слизистой желудка.

Холестерин повышается из-за потребления яиц Не повышается, и этот факт неоднократно доказывали авторитетные научные исследования. Как известно, яйца входят в ежедневный рацион культуристов. Однако установлено, что потребление яиц, с желтками или без, никак не сказывается на уровне холестерина. Лишь 25% холестерина перерабатывается из пищи, остальные 75% ‒ синтезируется в самом организме.

Чтобы похудеть, нужно питаться обезжиренными продуктами

Нет. В состав обезжиренных продуктов входит целый список «лишних» добавок ‒ пальмовое масло, загустители, усилители вкуса и т.д. Диетологи рекомендуют обращать внимание не столько на жиры, сколько на количество углеводов в ежедневном рационе.

Лучший завтрак ‒ мюсли.

Опять не угадали. Производители добавляют в «полезные завтраки» множество ароматизаторов, подсластителей и компонентов, повышающих срок годности. Из-за высокого содержания простых углеводов уровень сахара в крови сначала резко увеличивается, затем так же быстро падает. Результат ‒ мучительное чувство голода, в некоторых случаях ‒ слабость, упадок сил, головокружение, тошнота, чувство брожения в ЖКТ.

Секрет ПП ‒ в сбалансированном рационе. В меню завтрака, обеда и ужина следует включать разнообразные овощи, фрукты, ягоды, злаки, рыбу, морепродукты, мясо, птицу, молочные продукты, яйца, орехи. Чтобы уменьшить количество потребляемых калорий, достаточно пересмотреть привычные способы приготовления продуктов: варить, печь, готовить на пару, заменить полуфабрикаты на полезные ингредиенты и отказаться от готовой «химии» в пользу натуральных специй. Со временем, вместо того, чтобы по при первом чувстве голода хвататься за сковородку, вы будете с удовольствием осваивать новые рецепты.

А это на десерт!

Как обещали: про сладенькое. Конечно, легко пропагандировать шпинат и брокколи среди тех, кто равнодушен к шоколаду, тортам и конфетам. Специально для сладкоежек мы подобрали несколько лайфхаков.

— Альтернатива «вредным» сладостям ‒ сладкие, сочные фрукты.

— Чаще заменяйте сахар на мед.

— Научитесь готовить домашнее желе из ягод. Желательно добавлять сахар по минимуму, либо не использовать вовсе.

— Между жирным десертом и орехами выбирайте второе.

— «Искусственным» конфетам лучше предпочесть сухофрукты. Если эта миссия невыполнима, то можно приготовить конфеты самостоятельно. Рецепт довольно прост: необходимо измельчить сухофрукты, смешать их с медом, разделить массу на части, придать будущим сладостям нужный размер и форму, обвалять в смеси молотых орехов или кокосовой стружке.

— Для выпечки рекомендуется использовать муку первого или второго сорта. Разнообразить обычное тесто можно, добавив орехи или семена кунжута.

— Если отмена печенья станет для вас невосполнимой потерей, то порадуйте себя более полезной версией лакомства на основе хлопьев геркулеса, яиц, сухофруктов, орехов. Изюминку внесет ароматная корица.

— Для любителей мороженого создано немало рецептов холодного десерта «фруктовый лед». Плюсы очевидны: мороженое будет не только вкусным, но и полезным ‒ без красителей, ароматизаторов и других добавок.

Полезное ‒ не значит невкусное! Проявляйте фантазию и чаще задумывайтесь над тем, чем кормите свой организм. Выбирайте только те блюда и продукты, за которые здоровье обязательно ответит вам «спасибо».