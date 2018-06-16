Фруктоза и лактоза — друзья или враги детей?

СодержаниеЧто такое фруктозаВ чем отличие фруктозы от глюкозыВ чем плюсы и минусы применения фруктозы у детейНесколько фактов о лактозе

Фруктоза, лактоза, глюкоза — важнейшие углеводы, которые непременно должны присутствовать в рационе любого ребенка. Однако и они могут стать причиной проблем со здоровьем. Стоит ли совсем отказываться от них, можно ли заменять одно другим и как это правильно делать? Все подробности в новой статье на портале MedAboutMe.

Что такое фруктоза

Фруктоза впервые была выделена в чистом виде еще в 1847 году из сахарного тростника. Она представляет собой белое кристаллическое вещество, которое отлично растворяется в воде. Фруктоза в 2 раза слаще сахарозы и в 4-5 раз слаще лактозы.

В живых организмах присутствует исключительно D-изомер фруктозы. Ее можно обнаружить практически во всех сладких фруктах и ягодах, она составляет 4/5 структуры меда. Очень высокое содержание фруктозы в сахарном тростнике, свекле, ананасах и моркови.

Обычный пищевой сахар, который чаще всего принято добавлять в чай или выпечку, содержит 50% глюкозы и 50% фруктозы. После попадания в пищеварительную систему и всасывания в кровь, он быстро распадается там на два этих соединения.

В чем отличие фруктозы от глюкозы

Оба этих вещества, и фруктоза, и глюкоза придают пище сладкий вкус. Трудно найти малыша, который не любит сладкое, поэтому все продукты, в состав которых входят эти соединения, пользуются у детей популярностью. В последнее время идут ожесточенные споры ученых относительно того, что же более полезно для растущего организма, и есть ли смысл в полной замене глюкозы фруктозой?

Фруктоза — это компонент обычного сахара, однако она выпускается в виде пищевой добавки. Ее можно как получать со сладкими фруктами или ягодами, так и добавлять в чай в виде сладких таблеток, синтезированных химическим путем. Главная роль фруктозы для организма ребенка заключается в том, что она, как и глюкоза, является важным источником энергии, которая особенно важна для правильного развития центральной нервной системы. Именно по этой причине малыши так любят все сладкое, ведь каждый день им необходимо получать новые навыки, запоминать информацию и учиться.

Фруктоза в 2 раза слаще глюкозы, поэтому и калорийность у нее намного выше. Метаболизм этого вещества происходит под действием ферментов печени, в отличие от глюкозы инсулин для этого не нужен. Поэтому врачи-эндокринологи рекомендуют больным сахарным диабетом 1 типа заменять обычный сахар на фруктозу.

В чем плюсы и минусы применения фруктозы у детей

Главный источник натуральной фруктозы — это сладкие фрукты и ягоды. Дети их, как правило, любят. Ни у кого не вызывает сомнение тот факт, что если заменить шоколадные батончики, содержащие глюкозу, на натуральные сладкие растительные продукты, то детский организм от этого получит исключительно пользу. Однако, стоит ли идти дальше и полностью заменять глюкозу в рационе ребенка на синтетическую фруктозу в виде подсластителей пищи?

К плюсам фруктозы относятся следующие:

Она не требует выработки инсулина, поэтому ее вполне можно рекомендовать детям, больным диабетом 1 типа. Эти малыши, как и все остальные, любят сладкое, и это даст возможность им получить удовольствие без риска развития гипергликемического состояния. Фруктоза в меньшей степени нежели глюкоза вызывает разрушение эмали зубов. По этой причине замена одного на второе желательна у тех малышей, что страдают распространенным кариесом.

На этом, собственно, плюсы заканчиваются. Обилие фруктозы, особенно синтетической, в рационе ребенка может привести к следующим осложнениям.

Повышенная калорийность фруктозы способствует тому, что при регулярном ее употреблении увеличивается риск ожирения. Это касается как взрослых, так и детей. Именно с обилием продуктов, в состав которых входит это соединение, ученые связывают появление такого количества тучных детей в возрасте до 10 лет. Причем, стоит отметить, что располнеть на сладких фруктах и ягодах практически невозможно. Проблемы возникают прежде всего в том случае, если регулярно добавлять фруктозу в чай в качестве заменителя сахара, пить сладкие газированные напитки, соки и другие продукты, в структуру которых она введена в избытке. Диспептические расстройства. Избыток фруктозы в рационе приводит к повышенному газообразованию и брожению в кишечнике. Многие согласятся: если человек килограмм сладких яблок, то весь последующий день он будет испытывать бурление в животе, вздутие, дискомфорт. Особенно это касается малышей в возрасте до 2 лет, которым искусственная фруктоза нежелательна. Отдельные исследования показывают, что дети, получающие с пищей много фруктозы, становятся более возбудимыми, нервными, раздражительными, испытывают проблемы со сном. Также повышается риск аллергических болезней, среди которых самым распространенным является атопический дерматит.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что искусственная замена глюкозы на фруктозы возможна лишь у детей, страдающих диабетом 1 типа. Всем остальным она не требуется. Родителям не стоит запрещать ребенку есть сладкие фрукты и ягоды, ведь в натуральном виде фруктозу трудно передозировать. Речь идет прежде всего о том, что не стоит покупать малышу синтетические заменители сахара, специальные напитки и продукты, в составе которых глюкоза заменена фруктозой.

Несколько фактов о лактозе

Лактоза — это так называемый молочный сахар. Это соединение присутствует исключительно в молоке и молочных продуктах. Попадая в организм человека, он распадается на глюкозу и галактозу. Эти вещества участвуют в обмене кальция — это соединение жизненно важно для детей, а именно для роста и развития костно-мышечной и нервной системы. Они же являются важнейшими источниками энергии, что роднит их с фруктозой.

То, что детям, не имеющим лактазную недостаточность и аллергию на лактозу, молоко полезно — бесспорный факт. Специалисты по детскому питанию в один голос утверждают, что в течение суток любой ребенок должен употребить в пищу как минимум 3 молочных продукта, ведь они содержат большое количество полезных жиров, витамины и минералы, в том числе важнейший для роста кальций. Но и тут стоит быть внимательным.

В последнее время все чаще стали говорить о том, что высокое содержание лактозы в пище приводит к повышенному риску ожирения. Особенно это касается детей, ведущих малоподвижный образ жизни. Полностью отказываться от молока и молочных продуктов, конечно, не стоит. Однако можно перейти на те из них, что содержат небольшое количество лактозы. К примеру, в Финляндии специально стали выпускать продукты, в которых содержание этого углевода не превышает 1%. На упаковках они помечены буквами «HYLA». Конечно, они не такие сладкие, но для того, чтобы они стали привлекательнее для детей, в них можно добавить натуральные фрукты, ягоды или мед.

В последние годы на прилавках магазинов появились молочные продукты, вообще лишенные лактозы. Однако их стоит употреблять в пищу лишь тем, кто имеет непереносимость либо аллергию на нее. Учитывая тот факт, что лактоза все-таки полезна для растущего организма, в умеренных количествах она должна присутствовать в рационе и отказываться от нее без особых причин не стоит.

Пройдите тестСоблюдаете ли вы правила здорового питания? Знаете ли вы принципы здорового питания? Пройдите тест и узнайте всю правду о вашей диете!

Использованы фотоматериалы Shutterstock