Отнять у ребенка: 10 детских средств, которые подойдут и вам

Крем «Тик-так» Детский крем «Тик-так» — незаменимое средство в вашей косметичке. В качестве питания и ночного ухода он подходит идеально, и особенно — для сухой кожи. В составе крема есть глицерин, а также натуральный воск ланолин, благодаря которому кожа становится мягкой и шелковистой. Кроме того, средство обладает антисептическим действием и подходит тем, у кого проблемная кожа — если пользоваться им регулярно, то прыщики вас наконец-то покинут. Словом, непонятно, почему вы до сих пор не пользуетесь этим кремом! Цена: 31 руб. Масло для тела Johnson`s Baby Это, можно сказать, легендарное средство, вечная классика. То, что подходит для детской попки, подойдет и для вашей кожи. Масло Johnson`s Baby приятно пахнет, совсем недорого стоит и, что самое главное, делает кожу бархатистой. Используйте его после душа — наноси на все тело тонким слоем и втирай массажными движениями. Поверьте, это намного эффективнее практически любого «взрослого» лосьона для тела. Цена: 135 руб. Крем питательный «Румяные щечки» Очень жирный крем с содержанием витамина, А подойдет тем, у кого бывают шелушения и покраснения на коже. Это средство гипоаллергенно, практически не имеет отдушки и отлично справляется с любыми раздражениями. Крем должен быть у вас в косметичке на «черный день» — если вдруг нужно быстро привести кожу в порядок. Кроме того, из него можно делать питательные маски (напоминаем про витамин А!), просто нанося продукт толстым слоем на кожу на 15#8722;20 минут. Цена: 40 руб. Детское мыло Bubchen Это очень нежное мыло с легким ароматом подходит для чувствительной кожи, не содержит жиров и парабенов. Мы рекомендуем использовать его в качестве мягкого очищающего средства для лица — с этим мылом вы точно не рискуете пересушить кожу. Цена: 100 руб. Детский лосьон с ромашкой и маслом жожоба BabyDream Прекрасный лосьон для тела, который пригодится не только малышу, но и вам самой! Он имеет нейтральный pH, не содержит красителей и ароматизаторов, успокаивает кожу благодаря экстракту ромашки, а также питает и увлажняет, так как в составе содержится ценное масло жожоба. В принципе, вы можете использовать лосьон даже в качестве крема для лица — он действительно универсален! Цена: 130 руб. Шампунь Bubchen с протеинами пшеницы и экстрактом ромашки Если у вас сухие волосы и чувствительная кожа головы, то попробуйте детский шампунь от немецкой марки Bubchen. Он содержит моющие средства только на растительной основе, в составе нет парабенов и силиконов, так что ему смело можно доверять. Кстати, сами производители шампуня в аннотации указывают, что продукт подходит и для взрослых. Попробуйте — возможно, это как раз то, что нужно для вашей шевелюры! Цена: 200 руб. Детское масло-спрей Biolane Детское масло с приятным миндальным запахом — это еще одна наша гениальная находка! Оно идеально для снятия макияжа: просто наносите масло на ватный диск и удаляете остатки косметики на коже, и даже под глазами. Впрочем, можете использовать средство и по назначению — в качестве увлажнения и питания для тела. Самое главное, что в этом масле содержится витамин Е, необходимый коже. Цена: 340 руб. Детский крем Nivea с пантенолом Нейтральный питательный крем на все случаи жизни содержит пантенол, который, как известно, имеет противовоспалительное действие. Средство идеально подходит для путешествий — берете с собой всего одну баночку, а наносить продукт можете куда угодно — хоть на лицо, хоть на пятки! Цена: 206 руб. Гель для купания Lallum Baby Не секрет, что многие «взрослые» гели для душа содержат в своем составе опасные моющие ингредиенты, которые пересушивают кожу. Чтобы этого не происходило, замените привычное средство на детский гель для купания — он и пенится отлично, и пахнет приятно, и подходит даже для кожи лица. Просто мечта! А еще содержит в своем составе экстракты абрикоса, калины и липы и эфирное масло ромашки. При этом вы будете на 100% уверена, что никакой вредной химией во время душа не злоупотребляете. Цена: 370 руб. Соль для ванны «Карапуз» За ароматической морской солью для ванны вовсе необязательно отправляться в магазины органической косметики. Детская соль с характерным названием «Карапуз» создана для вечернего купания — в ней содержится экстракт мяты, благодаря которому малыши успокаиваются и хорошо засыпают. В мире стрессов это находка и для взрослых… Кроме того, соль ухаживает за кожей, так как содержит эфирные масла, экстракты трав и витамин С. Принимайте с ней ванну перед сном — и будет вам счастье! Цена: 50 руб.