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Самый полезный фрукт для оздоровления печени
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Самый полезный фрукт для оздоровления печени 

МедикФорум 29 минут назад
Фото: МедикФорум
Для поддержания печени в хорошем состоянии очень полезно употреблять в пищу фрукты оранжевого и красного цветов, — их плоды отличаются повышенным содержанием каротина и пектина, помогающими активнее связывать и выводить из организма ненужные или вредные вещества. О том, какие фрукты оздоровляют печень, рассказал кандидат медицинских наук, врач Анатолий Печенка. По словам специалиста, хорошей поддержкой для печени является пектин. Соединяясь с жидкостью в организме, пектин становится гелеобразным. В этой массе «застревают» пестициды, радионуклиды, ионы тяжелых металлов и другие вредные вещества, угрожающие целостности клеток.
«Среди сезонных фруктов особенно полезны абрикосы. Благодаря своему составу, в котором сочетаются, пектиновые компоненты, витамины и минералы, абрикосы незаменимы для выведения из организма токсичных продуктов обмена и холестерина, а также полезны при интоксикации», — отметил врач.
Эксперт добавил, что при проблемах с печенью лучше выбирать кисло-сладкие сорта абрикосов. Но если имеется гепатит, то употреблять эти фрукты уже нельзя: каротин абрикосов при данном заболевании не усваивается. Также специалист пояснил, что неполный стакан смузи из абрикосов может обеспечить организм человека суточной нормой витаминов. В то же время абрикосы полны клетчатки, и слишком активное их употребление может спровоцировать чрезмерную деятельность кишечника. Ранее МедикФорум писал о том, что красное мясо может быть по-особому опасным для определенной категории людей.
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