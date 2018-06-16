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Какое масло является наиболее вредным
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Какое масло является наиболее вредным 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Растительное масло давно и прочно заняло свое место на наших кухнях — оно используется для жарки, для приготовления салатов и выпечки. Сложно найти такое блюдо (не считая уж совсем диетических), в которых не содержалось бы растительное масло.
В последнее время появилось множество разных видов масла, и это вызвало волну рассуждений на тему его вредности и полезности. Насколько проще было нашим бабушкам — в продаже было только нерафинированное подсолнечное «с запахом», так что проблема выбора вообще отсутствовала. Но у нас-то видов этого самого масла много, и какое же выбрать, чтобы не навредить, а принести организму максимальную пользу? Давайте разбираться.
Скажем сразу — рафинированное масло опаснее нерафинированного. Это обусловлено процессом его производства, при котором большинство полезных веществ исчезают, зато появляется множество неполезных.
7. Оливковое масло
Это самое популярное и полезное масло, оно распространено по всему миру и считается самым диетическим и универсальным. Мононасыщенные жиры, содержащиеся в нем, очищают кровь от холестерина, снижая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В нем высокое содержание витамина А, Е и других полезных веществ. При нагревании оливковое масло практически не образует канцерогенов.
Исследования показали, что оливковое масло может защитить от болезней сердца. В странах, где люди используют оливковое масло в качестве основного источника жира, низка смертность от ишемической болезни сердца. Одно исследование показало, что у людей, которые едят больше оливкового масла снижается риск первого сердечного приступа по сравнению с теми, кто ел меньше.
Исследование 2011 года показало, что пожилые люди, которые часто использовали оливковое масло, имели на 41% меньший риск развития инсульта, чем те, кто никогда не его использовал.
6. Подсолнечное масло
Самое распространенное в России. Традиционно используется для приготовления любых видов пищи. Оно очень богато лецитином, который способен поддерживать умственную активность, а у детей отвечает за формирование нервной системы. Кроме того, лецитин используют для борьбе со стрессовыми состояниями и лечения анемии. Подсолнечное рафинированное масло отлично подходит для жарки, поскольку имеет низкую точку задымления. Нерафинированное масло хотя и полезнее рафинированного, для жарки не подходит, в нем образуются канцерогены, так что его лучше употреблять в «сыром» виде.
5. Тыквенное масло
В его составе витамины А, С, Р, Е, В1, В2, омега-3 и омега-6 ненасыщенные жирные кислоты. Тыквенное масло имеет выраженный приятный вкус, им можно заправлять салаты и дополнять другие блюда — сыры, макароны, супы и даже десерты. Благодаря содержанию алкалоидов, способных выводить из организма токсины, тыквенное масло помогает при отравлениях. Может вызывать послабляющий эффект, иногда, в очень редких случаях — аллергические реакции.
4. Масло грецкого ореха
В России пришло из средиземноморской и кавказской кухни, где это масло применяется очень широко. В состав масла входит витамин А и рекордное количество витаминов группы В, С, Е, различные микро— и макроэлементы. Рекомендуется к употреблению в свежем виде при гипертонии, диабете, заболевания щитовидной железы, кожи, иммунной системы. Жарить на масле грецкого ореха не рекомендуется — при нагревании оно теряет вкус и часть полезных веществ. При обострении язвы желудка, двенадцатиперстной кишки и при сниженной кислотности желудочного сока от употребления этого масла лучше отказаться.
3. Кукурузное масло
Отличается высоким содержанием витамина Е (в 2 раза больше, чем в подсолнечном или оливковом). Оно не имеет запаха, вкуса и поэтому отлично подходит для заправок и соусов. Кроме витамина Е в нем содержатся витамины F, PP, A, B1 и арахидоновая, линолевая, пальмитиновая и другие кислоты. Несмотря на богатый состав, употреблять в пищу кукурузное масло следует с осторожностью, оно может усиливать свертываемость крови. Поэтому людям с тромбозами и тромбофлебитом оно противопоказано.
2. Пальмовое масло
Получило широкое распространение в кулинарии из-за дешевизны и доступности, но, наверное, ни один вид масла не подвергался таким нападкам и обвинениям во вреде для человеческого организма. Однако качественное пальмовое масло содержит такие полезные вещества как антиоксиданты и триглицериды, являющиеся источником дополнительной энергии. При этом оно хорошо усваивается организмом. К недостаткам пальмового масла относится большая концентрация в нем ненасыщенных жиров, так что злоупотреблять им не стоит. Употребление масла в больших количествах может спровоцировать сердечные заболевания. Если заменить другие растительные масла пальмовым, то из-за низкого содержания линолевой кислоты может повыситься уровень холестерина. Еще один минус — тугоплавкость масла, которая приводит к проблемам с переработкой и выводом его из организма, а впоследствии — к развитию заболеваний кишечника и сосудов.
1. Льняное масло
Льняное масло — первое место по биологической ценности среди всех пищевых растительных масел. В его состав входят омега-3 жирные кислоты, витамины А, Е, Р. Оно имеет уникальные диетические свойства и помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, иммунной, кровеносной, сердечно-сосудистой систем. Недостаток льняного масла — быстрая способность к окислению из-за присутствия в нем линолевой кислоты, даже хранить его можно не более двух недель после выработки в темной плотно закрытой посуде. Но вот в процессе термической обработки льняное масло и вовсе становится крайне опасным: оно также активно окисляется и образует свободные радикалы, провоцирующие образование опухолей. Кроме того, при нагреве в нем появляются аммиак и синильная кислота, а часть ненасыщенных жирных кислот полимеризуется и образует плотную нерастворимую пленку на поверхности продуктов, что затрудняет процесс переваривания пищи. Само масло приобретает характерный запах олифы и горчит. Жарить на льняном масле нельзя ни в коем случае, зато оно идеально для приготовления салатов.
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