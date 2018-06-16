Почему появляются белые пятна на ногтях и как их убрать?

Белые пятна на ногтях обычно являются признаком дефицита питательных веществ, они также могут появляться из-за грибковых инфекций. Хотите узнать, есть ли какие-либо природные лекарства для этой проблемы? Читай дальше что бы узнать. МедикФорум выяснил все о белых пятнах на ногтях.

Что такое лейконихия?

Белые пятна на ногтях являются признаком состояния, называемого лейконихией. Эти пятна обычно возникают на пальцах рук или ног не очень беспокоят людей. У некоторых людей есть пятна, которые выглядят как крошечные точки на всей ногтевой пластине, тогда как в других местах пятна достаточно велики и занимают весь ноготь. Что вызывает белые пятна на ногтях? Внезапное появление белых пятен на ваших ногтях может вызвать:

Аллергическая реакция на продукт для ногтей Грибковая инфекция (белый поверхностный онихомикоз) Повреждение ногтевой пластины Недостатки минералов, таких как цинк и кальций

Симптомы лейконихии

Белые пятна на ногтях могут выглядеть как Крошечные остроконечные точки Большие линии через ноготь Большие отдельные точки

В зависимости от причины эти белые пятна могут различаться по внешнему виду.

Ушиб ногтей может привести к появлению больших белых точек в центре ногтя. Аллергии часто вызывают мелкие точки по всему ногтю.

Если эти белые пятна беспокоят вас, и вы хотите избавиться от них прямо у себя дома, то вот несколько простых домашних средств, которые могут помочь удалить белые пятна.

Домашние средства для избавления от белых пятен на ногтях

Эфирные масла: Масло чайного дерева Тебе понадобится:

6 капель масла чайного дерева 15 мл оливкового масла

Что ты должна сделать?

Смешайте шесть капель масла чайного дерева с 15 мл оливкового масла. Нанесите смесь на ногти и хорошо массируйте. Оставьте его на 15-20 минут, после чего вы можете смыть его теплой водой.

Как часто вы должны это делать? Вы должны делать это 1 — 2 раза в день в неделю. Почему это работает? Масло чайного дерева обладает мощными противомикробными свойствами, которые могут помочь устранить белые пятна на ваших ногтях. Это средство особенно полезно, если пятна вызваны грибковой инфекцией. Масло лаванды Тебе понадобится:

6 капель масла лаванды 15 мл оливкового или кокосового масла

Что ты должен сделать?

Добавьте шесть капель масла лаванды в 15 мл любого масла-носителя (оливковое или кокосовое масло). Нанесите эту смесь на ногти и массируйте. Оставьте его на 15 минут, прежде чем смывать водой.

Как часто вы должны это делать? Делайте это два раза в день, пока вы не заметите улучшения. Почему это работает? Масло лаванды обладает сильными противогрибковыми свойствами, которые могут помочь в лечении стойких белых пятен, вызванных грибковой инфекцией. Его противовоспалительные и обезболивающие свойства могут ускорить заживление и уменьшить боль, если белые пятна являются результатом травмы. Витамины и минералы Недостатки витамина С, кальция и цинка могут привести к появлению белых пятен на ваших ногтях. Следовательно, необходимо, чтобы вы получили достаточное количество этих питательных веществ через свой рацион. Употребляйте цитрусовые, листовые овощи, устрицы, орехи, курицу, молоко, йогурт и сардины, которые являются хорошими источниками этих питательных веществ. Лимонный сок Тебе понадобится:

1-2 чайных ложки лимонного сока Несколько капель оливкового масла

Что ты должен сделать?

Смешайте одну-две чайные ложки лимонного сока с несколькими каплями оливкового масла. Нанесите эту смесь на свои ногти. Вымойте его через 20-30 минут.

Как часто вы должны это делать? Вы должны делать это один раз в день. Почему это работает? Лимонный сок — прекрасное средство, которое может помочь избавиться от пятен на ваших ногтях. Он богат витамином С, который дает вам здоровые ногти, свободные от пятен и обесцвечивания

Кокосовое масло Тебе понадобится: Несколько капель органического кокосового масла Что ты должен сделать?

Возьмите несколько капель масла кокосового ореха и массируйте его в свои ногти. Оставьте это на ночь.

Как часто вы должны это делать? Делайте это ежедневно для достижения наилучших результатов. Почему это работает? Кокосовое масло предлагает множество преимуществ, когда речь заходит о лечении белых пятен на ваших ногтях. Оно обладает противогрибковыми и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь в лечении как грибковых инфекций, так и травм, которые могли привести к развитию пятен Сода Тебе понадобится? стакана пищевой соды? чашки яблочного уксуса? чашки теплой воды

Что ты должна сделать?

Возьмите половину стакана пищевой соды и добавьте к ней одну четвертую чашку яблочного уксуса. Добавьте теплую воду и хорошо перемешайте. Переместите смесь в большую миску и опустите в нее пальцы на 15-20 минут.

Как часто вы должны это делать? Вы должны делать это один раз в день в течение недели. Почему это работает? Сода обладает дезинфицирующими свойствами, которые могут помочь лечить инфекцию, ответственную за появление белых пятен. Его щелочная природа способствует удалению пятен, что также может уменьшить появление белых пятен. Белый уксус Тебе понадобится? стакана белого уксуса? чашки теплой воды

Что ты должен сделать?

Смешайте половину чашки белого уксуса с четвертой чашкой теплой воды. Перенесите эту смесь в большую миску и опустите руки в раствор на 15 минут.

Как часто вы должны это делать? Вы должны делать это три раза в неделю. Почему это работает? Белый уксус демонстрирует противогрибковые и разрушающие свойства, которые помогают избавиться от белых пятен и пятен на ваших ногтях. Чеснок Тебе понадобится: Измельченный чеснок Что ты должен сделать?

Возьмите немного чеснока и нанесите его поверх ногтей. Накройте ногти чистой тканью и дайте чесноку работать на них. Как только паста высохнет, удалите ткань и промойте ногти теплой водой.

Как часто вы должны это делать? Вы должны делать это раз в день. Почему это работает? Чеснок обладает мощными противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. Это средство может хорошо работать для белых пятен, которые могут возникнуть в результате травмы и / или грибков.

Оранжевое масло Тебе понадобится:

6 капель оранжевого масла 15 мл любого масла-носителя (оливкового или кокосового масла)

Что ты должен сделать?

Добавьте шесть капель оранжевого масла в 15 мл любого масла. Нанесите смесь на ногти и оставьте ее на 15-20 минут. Смойте его водой.

Как часто вы должны это делать? Делайте это один раз в неделю в течение недели. Почему это работает? Оранжевое масло помогает в лечении любых грибковых инфекций на ваших ногтях. Это связано с его сильными противогрибковыми свойствами, которые также могут помочь в удалении белых пятен на ногтях.

Советы по профилактике

Хотя вы можете продолжать использовать эти средства до получения желаемых результатов, вы также можете получить несколько дополнительных советов, чтобы предотвратить повторение появления белых пятен.

Избегайте прямого контакта с раздражителями. Избегайте чрезмерного использования лака для ногтей. Держите свои ногти обработанными и короткими. Держите руки и ногти увлажненными после каждой стирки.

Белые пятна могут быть легко убраны путем тщательного ухода за вашими руками и ногтями. Не позволяйте им больше портить свою уверенность в себе! Ранее ученые рассказали, что ногти могут рассказать о здоровье.