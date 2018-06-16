Простой способ избавиться от тяги к сладкому

Борьба с привычкой есть сладкое зачастую оказывается проигрышной: можно двадцать раз начинать «завязывать» и столько же раз прекращать при виде соблазнительных тортиков в витрине магазина. Но недавно американские ученые заявили: им удалось выяснить, как сладкоежки могут «обмануть» свой организм, просящий слишком много сахара. Ученые Медицинской школы Бостонского университета под руководством доктора Pичapда Дэвида Уейнфopда пришли к выводу о том, что решить проблему чрезмерной тяги к сладкому эффективно помогает употребление острой пищи. Этот вывод был подтвержден исследователями из Национального института здравоохранения США.

«Если вы ищете замену сладостям, обратите внимание на перец — благодаря содержанию в своем составе вещества капсаицина он легко справляется с проблемой», — высказались эксперты.

По мнению научных специалистов, причиной зависимости от сахара может быть дефект системы мозга, отвечающей за выработку серотонина — гормона, чье производство, способствующее ощущению удовольствия, умиротворения. В результате такого дефекта человек склонен ощущать повышенную тревожность и невроз. Употребление сладкого при этом становится способом снятия тревоги. Острая, насыщенная капсаицином пища, отмечают американские ученые, также способна быть аналогичным механизмом, избавляющим от тревожности.