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Простой способ избавиться от тяги к сладкому
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Простой способ избавиться от тяги к сладкому 

МедикФорум 47 минут назад
Фото: МедикФорум
Борьба с привычкой есть сладкое зачастую оказывается проигрышной: можно двадцать раз начинать «завязывать» и столько же раз прекращать при виде соблазнительных тортиков в витрине магазина. Но недавно американские ученые заявили: им удалось выяснить, как сладкоежки могут «обмануть» свой организм, просящий слишком много сахара. Ученые Медицинской школы Бостонского университета под руководством доктора Pичapда Дэвида Уейнфopда пришли к выводу о том, что решить проблему чрезмерной тяги к сладкому эффективно помогает употребление острой пищи. Этот вывод был подтвержден исследователями из Национального института здравоохранения США.
«Если вы ищете замену сладостям, обратите внимание на перец — благодаря содержанию в своем составе вещества капсаицина он легко справляется с проблемой», — высказались эксперты.
По мнению научных специалистов, причиной зависимости от сахара может быть дефект системы мозга, отвечающей за выработку серотонина — гормона, чье производство, способствующее ощущению удовольствия, умиротворения. В результате такого дефекта человек склонен ощущать повышенную тревожность и невроз. Употребление сладкого при этом становится способом снятия тревоги. Острая, насыщенная капсаицином пища, отмечают американские ученые, также способна быть аналогичным механизмом, избавляющим от тревожности.
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