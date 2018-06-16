Экономим время и нервы: пять устройств, которые ускоряют процесс готовки

1. Электрический измельчитель

Есть бюджетные электрические терки, а есть огромные кухонные комбайны. И те, и другие ускоряют работу, но по соотношению цена-эффективность электрическая терка несомненно выигрывает.

В приготовлении рагу в основном время уходит на измельчение овощей: картошка и перец кубиками, морковь натереть, лук нашинковать, помидоры и мясо нарезать. Благодаря электрическому измельчителю шинковка лука займет около пяти секунд, морковки или свеклы — около десяти. Даже опытный мастер по измельчению овощей не сможет справиться быстрее техники. Да, сам процесс жарки мы не ускорим, но быстро и красиво нарезать фрукты и овощи электрическая терка вполне способна.

Цена: от 1 200 рублей.

Экономия времени: около пятнадцати минут плюс возможность сберечь нервы.

2. Пиццамейкер

В таком устройстве пицца прожарится со всех сторон и не пригорит, а ведь такую гарантию не дают духовки. В разогретом пиццемейкере пицца может испечься за 12-15 минут. Ровно столько же времени потребуется и для готовки в духовке: здесь у кухонных техник счет 1:1. Некоторые модели можно использовать в качестве вафельницы и для разогрева блюд.

Цена: от 2 500 рублей.

Экономии времени нет, но эффект профессиональной пиццерии ощутим.

3. Миксер

Позволяет не только взбивать коктейли, но и делать тесто однородным. В среднем хозяйка тратит от трех до пяти минут, чтобы взбить тесто для блинчиков венчиком. Миксер справится с этой задачей за 30 секунд.

Цена: от 500 рублей.

Экономия времени: от трех до двадцати минут в зависимости от блюда плюс экономия физических сил.

Для тех, кто любит готовить более сложные блюда, советуем приобрести планетарный миксер от итальянского производителя Smeg. Миксер имеет регулировку скорости вращения, что позволяет взбивать или смешивать различные продукты.

Планетарный миксер Smeg, цена: от 51 400 руб.

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Где: компания Smeg

Телефон: +7 (495) 380-37-82 Сайт: www.smeg.ru 4. Многоуровневая пароварка

Для тех, кто предпочитает здоровую еду, и тех, у кого большая семья, идеальным вариантом станет многоуровневая пароварка. Можно одновременно приготовить мясо, картошку и овощи, экономя не только время, но и посуду.

Сложно привести конкретный рецепт и посчитать по минутам время готовки, но в несколько раз процесс точно ускорится. Причем не придется переживать о трате электричества от двух или трех конфорок — все готовится одновременно.

Цена: от 1 500 рублей.

Экономия времени: в два-три раза при условии приготовления нескольких блюд плюс польза для здоровья.

5. Мультиварка

В качестве примера возьмем овсяную кашу. Необходимо набрать воды в кастрюлю, довести до кипения, добавить соль и засыпать крупу, готовить на небольшом огне, постоянно помешивая в течение 10-15 минут. В общей сложности на приготовление будет потрачено 20-25 минут. Или 15 минут, если предварительно хлопья были замочены.

Можно упростить задачу и подготовить блюдо перед сном, заведя таймер на нужное время. За счет конструкции мультиварки каша не подгорит, нет необходимости в ее помешивании.

Цена: от 2 000 рублей.

Экономия времени: от десяти до двадцати пяти минут плюс возможность поспать подольше.

Благодаря этим девайсам можно не только сэкономить время и силы, но и высвободить время для общения с семьей.

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