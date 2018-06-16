Оладьи из батата с кукурузой

Необычные оладьи из сладкого картофеля с зеленью и кукурузой.

Ингредиенты

Батат 1,5 кг замороженная кукуруза 200 г зеленый лук 2 стебля

кинза 6-8 стеблей

кумин 1 ч. л.

соль 1 ч. л.

яйцо 1 шт кукурузная мука 40 г панировочные сухари 70 г растительное масло для жарки

Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Батат отварите до мягкости или запеките в микроволновке, предварительно несколько раз наколов корнеплоды вилкой. Остудите, разрежьте каждый овощ пополам и выньте мякоть с помощью ложки в большую миску.

Добавьте к мякоти батата кукурузу, измельченный зеленый лук и кинзу, соль и кумин. Тщательно перемешайте. Затем добавьте яйцо, кукурузную муку и панировочные сухари. Снова хорошо перемешайте, накройте крышкой или пленкой и поместите в холодильник на 30 минут.

Разогрейте масло в сковороде. Формируйте из подготовленной смеси небольшие плоские оладьи и обжаривайте их с двух сторон до золотистого цвета. Выкладывайте на бумажные полотенца. Подавайте со сметаной (можно смешать ее с чесноком).