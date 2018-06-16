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Оладьи из батата с кукурузой
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Оладьи из батата с кукурузой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Необычные оладьи из сладкого картофеля с зеленью и кукурузой.
Ингредиенты
Батат 1,5 кг  замороженная кукуруза 200 г  зеленый лук 2 стебля
кинза 6-8 стеблей
кумин 1 ч. л.
соль 1 ч. л.
яйцо 1 шт  кукурузная мука 40 г  панировочные сухари 70 г  растительное масло для жарки
Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Батат отварите до мягкости или запеките в микроволновке, предварительно несколько раз наколов корнеплоды вилкой. Остудите, разрежьте каждый овощ пополам и выньте мякоть с помощью ложки в большую миску.
Добавьте к мякоти батата кукурузу, измельченный зеленый лук и кинзу, соль и кумин. Тщательно перемешайте. Затем добавьте яйцо, кукурузную муку и панировочные сухари. Снова хорошо перемешайте, накройте крышкой или пленкой и поместите в холодильник на 30 минут.
Разогрейте масло в сковороде. Формируйте из подготовленной смеси небольшие плоские оладьи и обжаривайте их с двух сторон до золотистого цвета. Выкладывайте на бумажные полотенца. Подавайте со сметаной (можно смешать ее с чесноком).
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