Миндальный фунтовый кекс

Рассыпчатый влажный кекс с миндальным ароматом.

Ингредиенты

Сливочное масло 220 г сливочный сыр 250 г сахар 300 г яйца 4 шт ванильный экстракт 1 ч. л.

миндальный экстракт 0,5 ч. л.

мука 225 г миндальная мука 100 г разрыхлитель 1,5 ч. л.

соль 1 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 160 градусов. Слегка смажьте маслом форму для выпечки.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Взбейте миксером размягченное сливочное масло и сливочный сыр. Добавьте сахар и взбивайте до кремовой текстуры. Добавьте по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая. Затем добавьте ванильный и миндальный экстракт.

В отдельной емкости смешайте оба вида муки, разрыхлитель и соль. Продолжая взбивать, медленно всыпьте полученную смесь во влажные ингредиенты.

Выложите тесто в форму для выпечки (можно разделить его на две небольшие формы для кексов). Выпекайте около 35 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Охладите в течение 20 минут в форме. Затем аккуратно выньте из формы и охладите полностью на решетке.