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Миндальный фунтовый кекс
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Миндальный фунтовый кекс 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
Рассыпчатый влажный кекс с миндальным ароматом.
Ингредиенты
Сливочное масло 220 г  сливочный сыр 250 г  сахар 300 г  яйца 4 шт  ванильный экстракт 1 ч. л.
миндальный экстракт 0,5 ч. л.
мука 225 г  миндальная мука 100 г  разрыхлитель 1,5 ч. л.
соль 1 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 160 градусов. Слегка смажьте маслом форму для выпечки.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Взбейте миксером размягченное сливочное масло и сливочный сыр. Добавьте сахар и взбивайте до кремовой текстуры. Добавьте по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая. Затем добавьте ванильный и миндальный экстракт.
В отдельной емкости смешайте оба вида муки, разрыхлитель и соль. Продолжая взбивать, медленно всыпьте полученную смесь во влажные ингредиенты.
Выложите тесто в форму для выпечки (можно разделить его на две небольшие формы для кексов). Выпекайте около 35 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Охладите в течение 20 минут в форме. Затем аккуратно выньте из формы и охладите полностью на решетке.
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