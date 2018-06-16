Яблоки, фаршированные свининой

Необычное и эффектное блюдо с классическим сочетанием свинины и яблок.

Ингредиенты

Сливочное масло 4 ст. л.

оливковое масло 2 ст. л.

лук 1 шт сельдерей 4 стебля

фарш из свинины 500 г тимьян (листья) 2-3 стебля

эстрагон по вкусу

морская соль по вкусу

черный перец по вкусу

хлебные крошки 100 г яблоки 8-12 шт Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте в сковороде оливковое и 2 столовые ложки сливочного масла. Добавьте нарезанные кубиками лук и сельдерей. Потушите до мягкости. Добавьте фарш и готовьте, помешивая, еще около 5 минут. Добавьте тимьян и эстрагон, посолите и поперчите. Добавьте хлебные крошки и перемешайте.

У яблок срежьте верхушки. С помощью маленькой ложки выберите сердцевины. Разложите в яблоки готовый фарш и выложите их на большой противень. На каждое яблоко положите по маленькому кусочку масла. Запекайте около 1 часа. Перед подачей посыпьте петрушкой.

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