Ещё
Яблоки, фаршированные свининой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яблоки, фаршированные свининой 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Необычное и эффектное блюдо с классическим сочетанием свинины и яблок.
Ингредиенты
Сливочное масло 4 ст. л.
оливковое масло 2 ст. л.
лук 1 шт  сельдерей 4 стебля
фарш из свинины 500 г  тимьян (листья) 2-3 стебля
эстрагон по вкусу
морская соль по вкусу
черный перец по вкусу
хлебные крошки 100 г  яблоки 8-12 шт  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте в сковороде оливковое и 2 столовые ложки сливочного масла. Добавьте нарезанные кубиками лук и сельдерей. Потушите до мягкости. Добавьте фарш и готовьте, помешивая, еще около 5 минут. Добавьте тимьян и эстрагон, посолите и поперчите. Добавьте хлебные крошки и перемешайте.
У яблок срежьте верхушки. С помощью маленькой ложки выберите сердцевины. Разложите в яблоки готовый фарш и выложите их на большой противень. На каждое яблоко положите по маленькому кусочку масла. Запекайте около 1 часа. Перед подачей посыпьте петрушкой.
Фото: Pinterest
Карельские вести: последние новости
Миндальный фунтовый кекс Оладьи из батата с кукурузой Торт Птичье молоко (Видео)
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными26
Пуговка показала «беременный» живот17
Горе сплотило семью Павла Прилучного1
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму82
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место74
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение