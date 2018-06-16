Мандариновый десерт с вишнями

Очень вкусный и простой десерт из самого сочных мандаринов и ароматных вишен.

Ингредиенты

Мандарины (маленькие) 6-8 шт коричневый сахар 2 ст. л.

вода 100 мл коньяк 3 ст. л.

замороженные вишни 12 шт Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Мандарины очистите и отложите.

Воду смешайте с сахаром в большой кастрюле. Доведите до кипения и варите, пока сахар не растворится полностью. Влейте коньяк и выложите в кастрюлю мандарины. Снимите с огня.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите мандарины на застеленный фольгой противень. Запекайте мандарины, пока они не подрумянятся. Переложите на тарелку.

Сложите вишни в маленькую кастрюльку. Залейте их таким количеством сиропом, чтобы полностью покрыть ягоды. Доведите до кипения и варите на среднем огне около 5-7 минут.

Выложите вишни на карамелизованные мандарины. Подавайте теплыми.