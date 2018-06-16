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Мандариновый десерт с вишнями
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Мандариновый десерт с вишнями 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
Очень вкусный и простой десерт из самого сочных мандаринов и ароматных вишен.
Ингредиенты
Мандарины (маленькие) 6-8 шт  коричневый сахар 2 ст. л.
вода 100 мл  коньяк 3 ст. л.
замороженные вишни 12 шт  Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Мандарины очистите и отложите.
Воду смешайте с сахаром в большой кастрюле. Доведите до кипения и варите, пока сахар не растворится полностью. Влейте коньяк и выложите в кастрюлю мандарины. Снимите с огня.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите мандарины на застеленный фольгой противень. Запекайте мандарины, пока они не подрумянятся. Переложите на тарелку.
Сложите вишни в маленькую кастрюльку. Залейте их таким количеством сиропом, чтобы полностью покрыть ягоды. Доведите до кипения и варите на среднем огне около 5-7 минут.
Выложите вишни на карамелизованные мандарины. Подавайте теплыми.
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