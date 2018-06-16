Блинчики из рисовой муки

Готовимся к масленице! Попробуйте эти нежные тонкие блинчики, приготовленные из рисовой муки.

Ингредиенты

Молоко 450 мл яйца 3 шт соль по вкусу

рисовая мука 200 г растопленное сливочное масло 2 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Взбейте молоко с яйцами и солью венчиком до однородности. Всыпьте муку по частям, продолжая взбивать, чтобы не образовывались комки. Затем добавьте растопленное масло и перемешайте. При желании пропустите тесто через мелкое сито, чтобы избавиться от возможных комочков.

Перед тем, как жарить блинчики, оставьте тесто при комнатной температуре минимум на час. Можно также приготовить тесто с вечера и оставить его в холодильнике на ночь.

Растопите немного масла в сковороде. Обжаривайте блинчики с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими.