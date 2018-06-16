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Блинчики из рисовой муки
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Блинчики из рисовой муки 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Готовимся к масленице! Попробуйте эти нежные тонкие блинчики, приготовленные из рисовой муки.
Ингредиенты
Молоко 450 мл  яйца 3 шт  соль по вкусу
рисовая мука 200 г  растопленное сливочное масло 2 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Взбейте молоко с яйцами и солью венчиком до однородности. Всыпьте муку по частям, продолжая взбивать, чтобы не образовывались комки. Затем добавьте растопленное масло и перемешайте. При желании пропустите тесто через мелкое сито, чтобы избавиться от возможных комочков.
Перед тем, как жарить блинчики, оставьте тесто при комнатной температуре минимум на час. Можно также приготовить тесто с вечера и оставить его в холодильнике на ночь.
Растопите немного масла в сковороде. Обжаривайте блинчики с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими.
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