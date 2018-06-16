Клубничный кекс в чашке

Десерт за 5 минут! Ароматное лакомство, которое готовится в микроволновке.

Ингредиенты

Клубника 1 шт сахар 4 ст. л.

яйцо 1 шт клубничный джем 1 ст. л.

сметана 1 ст. л.

растительное масло 1 ст. л.

разрыхлитель 1 щепотка

ванильный экстракт несколько капель

мука 5 ст. л.

взбитые сливки по вкусу

Способ приготовления

Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Нарежьте клубнику небольшими кусочками и разомните ее вилкой. Посыпьте 1 ст. л. сахара и оставьте на 10 минут.

Чашку слегка смажьте сливочным маслом.

В небольшой емкости смешайте яйцо, клубничный джем, сметану, размятую клубнику растительное масло, разрыхлитель, ваниль, оставшийся сахар и муку. Тщательно перемешайте до однородности.

Наполните чашку наполовину и поместите в микроволновку. Готовьте в течение 3-4 минут на максимальной мощности. Проверяйте готовность с помощью зубочистки. При подаче украсьте взбитыми сливками.