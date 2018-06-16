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Клубничный кекс в чашке
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Клубничный кекс в чашке 

Карельские вести 23 минуты назад
Фото: Карельские вести
Десерт за 5 минут! Ароматное лакомство, которое готовится в микроволновке.
Ингредиенты
Клубника 1 шт  сахар 4 ст. л.
яйцо 1 шт  клубничный джем 1 ст. л.
сметана 1 ст. л.
растительное масло 1 ст. л.
разрыхлитель 1 щепотка
ванильный экстракт несколько капель
мука 5 ст. л.
взбитые сливки по вкусу
Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Нарежьте клубнику небольшими кусочками и разомните ее вилкой. Посыпьте 1 ст. л. сахара и оставьте на 10 минут.
Чашку слегка смажьте сливочным маслом.
В небольшой емкости смешайте яйцо, клубничный джем, сметану, размятую клубнику растительное масло, разрыхлитель, ваниль, оставшийся сахар и муку. Тщательно перемешайте до однородности.
Наполните чашку наполовину и поместите в микроволновку. Готовьте в течение 3-4 минут на максимальной мощности. Проверяйте готовность с помощью зубочистки. При подаче украсьте взбитыми сливками.
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