Клубничный кекс в чашке 

Десерт за 5 минут! Ароматное лакомство, которое готовится в микроволновке.
Ингредиенты
Клубника 1 шт сахар 4 ст. л.
яйцо 1 шт клубничный джем 1 ст. л.
сметана 1 ст. л.
растительное масло 1 ст. л.
разрыхлитель 1 щепотка
ванильный экстракт несколько капель
мука 5 ст. л.
взбитые сливки по вкусу
Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Нарежьте клубнику небольшими кусочками и разомните ее вилкой. Посыпьте 1 ст. л. сахара и оставьте на 10 минут.
Чашку слегка смажьте сливочным маслом.
В небольшой емкости смешайте яйцо, клубничный джем, сметану, размятую клубнику растительное масло, разрыхлитель, ваниль, оставшийся сахар и муку. Тщательно перемешайте до однородности.
Наполните чашку наполовину и поместите в микроволновку. Готовьте в течение 3-4 минут на максимальной мощности. Проверяйте готовность с помощью зубочистки. При подаче украсьте взбитыми сливками.