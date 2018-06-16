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Ромовая баба
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Ромовая баба 

Карельские вести 1 час назад
Этот нежный пирог из дрожжевого теста, пропитанный сиропом, долго готовится, зато результат превзойдет все ваши ожидания.
Ингредиенты
Мука 270 г  сухие дрожжи 5 г  сахар 625 г  яйца 4 шт  молоко 90 г  соль 1 щепотка
сливочное масло 60 г  вода 1 л  ром 300 мл  Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская
Слегка взбейте яйца с сахаром.
Смешайте муку с дрожжами и 25 г сахара. Влейте половину яично-молочной смеси и взбейте миксером до однородности. Добавьте соль и взбивайте еще около 2 минут. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте растопленное охлажденное масло. Затем влейте оставшуюся яичную смесь. Продолжайте взбивать, пока не получится однородное тесто.
Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте подходить, пока тесто не увеличится в объеме вдвое.
Форму с отверстием смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите в нее тесто и снова оставьте, чтобы оно подошло и полностью заполнило форму.
Тем временем разогрейте духовку до 170 градусов. Выпекайте в течение 40-45 минут до золотистого цвета, проверяя готовность с помощью зубочистки.
Выньте бабу из формы и оставьте при комнатной температуре на 1 день.
Для сиропа смешайте воду и 600 г сахара. Вскипятите и снимите с огня. Добавьте ром и перемешайте. Положите бабу в большую глубокую миску. Залейте сиропом и оставьте минимум на час. Затем аккуратно слейте сироп и снова залейте им бабу. Повторите еще дважды, чтобы пирог полностью пропитался сиропом.
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