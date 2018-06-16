Апельсиново-имбирное крем-брюле

Нежнейший сливочный десерт с апельсиновым и имбирным ароматом и хрустящей сахарной корочкой.

Ингредиенты

Жирные сливки 500 мл сахар 80 г соль 1 щепотка

апельсиновая цедра 1,5 ст. л.

яичные желтки 6 шт коричневый сахар 4 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская

Разогрейте духовку до 150 градусов.

В небольшой кастрюльке смешайте сливки с сахаром и солью. Поместите на огонь и разогрейте, но не доводите до кипения и сразу снимите с огня. Перемешивайте, пока не растворится сахар. Добавьте тертую цедру и имбирь. Оставьте на 30 минут.

Тем временем взбейте желтки до кремовой текстуры. Процедите сливочную смесь через мелкое сито, влейте в желтки и тщательно перемешайте. Разлейте полученную смесь по 4-м креманкам.

На дно противня постелите кухонное полотенце. Поставьте на него креманки. Аккуратно влейте в противень горячую воду так, чтобы она достигала до половины креманок. Очень осторожно поместите противень в духовку. Выпекайте около 35 минут.

Выньте креманки из духовки и охладите их на решетке. Затем накройте их пленкой и поместите в холодильник минимум на 4 часа (лучше на ночь).

Когда крем охладится, выньте его из холодильника и снимите с поверхности выделившуюся жидкость. Посыпьте сверху коричневым сахаром и растопите его с помощью горелки до получения золотистой корочки. Подавайте сразу.