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Апельсиново-имбирное крем-брюле
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Апельсиново-имбирное крем-брюле 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Нежнейший сливочный десерт с апельсиновым и имбирным ароматом и хрустящей сахарной корочкой.
Ингредиенты
Жирные сливки 500 мл  сахар 80 г  соль 1 щепотка
апельсиновая цедра 1,5 ст. л.
яичные желтки 6 шт  коричневый сахар 4 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская
Разогрейте духовку до 150 градусов.
В небольшой кастрюльке смешайте сливки с сахаром и солью. Поместите на огонь и разогрейте, но не доводите до кипения и сразу снимите с огня. Перемешивайте, пока не растворится сахар. Добавьте тертую цедру и имбирь. Оставьте на 30 минут.
Тем временем взбейте желтки до кремовой текстуры. Процедите сливочную смесь через мелкое сито, влейте в желтки и тщательно перемешайте. Разлейте полученную смесь по 4-м креманкам.
На дно противня постелите кухонное полотенце. Поставьте на него креманки. Аккуратно влейте в противень горячую воду так, чтобы она достигала до половины креманок. Очень осторожно поместите противень в духовку. Выпекайте около 35 минут.
Выньте креманки из духовки и охладите их на решетке. Затем накройте их пленкой и поместите в холодильник минимум на 4 часа (лучше на ночь).
Когда крем охладится, выньте его из холодильника и снимите с поверхности выделившуюся жидкость. Посыпьте сверху коричневым сахаром и растопите его с помощью горелки до получения золотистой корочки. Подавайте сразу.
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