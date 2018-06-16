Сэндвич Элвиса Пресли

Говорят, этот сэндвич был одним из любимых блюд великого Элвиса . И еще король рок-н-ролла любил добавить в него жареный бекон.

Ингредиенты

Белый хлеб для тостов 4 ломтика

арахисовое масло 2 ст. л.

мед 1 ст. л.

банан 1 шт Способ приготовления

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Смешайте арахисовое масло с медом до однородности. Полученной смесью смажьте ломтики хлеба.

Банан нарежьте тонкими полосками, выложите на два ломтика хлеба. Сверху накройте оставшимися двумя.

Обжарьте сэндвичи с двух сторон до золотистого цвета. Разрежьте по диагонали и подавайте.