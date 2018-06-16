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Сэндвич Элвиса Пресли
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Сэндвич Элвиса Пресли 

Карельские вести 1 час назад
Говорят, этот сэндвич был одним из любимых блюд великого Элвиса. И еще король рок-н-ролла любил добавить в него жареный бекон.
Ингредиенты
Белый хлеб для тостов 4 ломтика
арахисовое масло 2 ст. л.
мед 1 ст. л.
банан 1 шт  Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Смешайте арахисовое масло с медом до однородности. Полученной смесью смажьте ломтики хлеба.
Банан нарежьте тонкими полосками, выложите на два ломтика хлеба. Сверху накройте оставшимися двумя.
Обжарьте сэндвичи с двух сторон до золотистого цвета. Разрежьте по диагонали и подавайте.
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