Чернично-гречневая запеканка

Необычная легкая запеканка для завтрака из гречневой муки и черники.

Ингредиенты

Гречневая мука 50 г гречка 2 ст. л.

овсянка 2 ст. л.

льняная мука (из семян) 1 ст. л.

разрыхлитель 0,5 ч. л.

яйцо 1 шт корица 0,5 ч. л.

грецкие орехи 2-3 шт изюм 1 ст. л.

яблочное пюре 4 ст. л.

молоко 3 ст. л.

мед 0,5 ст. л.

ванильный экстракт 0,5 ч. л.

замороженная черника 50-70 г Способ приготовления

В небольшой миске смешайте гречневую муку, крупу, овсянку, льняную муку, разрыхлитель, корицу, измельченные орехи и изюм.

Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Добавьте яблочное пюре, яйцо, молоко, мед и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте. Вмешайте слегка размороженную чернику.

Разложите полученную смесь по двум формочкам для запекания. Готовьте в микроволновке в несколько заходов в общей сложности в течение примерно 5 минут. Можно запечь в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут. Подавайте запеканку теплой или перед подачей охладите в холодильнике.