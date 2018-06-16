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Чернично-гречневая запеканка
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Чернично-гречневая запеканка 

Карельские вести 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
Необычная легкая запеканка для завтрака из гречневой муки и черники.
Ингредиенты
Гречневая мука 50 г  гречка 2 ст. л.
овсянка 2 ст. л.
льняная мука (из семян) 1 ст. л.
разрыхлитель 0,5 ч. л.
яйцо 1 шт  корица 0,5 ч. л.
грецкие орехи 2-3 шт  изюм 1 ст. л.
яблочное пюре 4 ст. л.
молоко 3 ст. л.
мед 0,5 ст. л.
ванильный экстракт 0,5 ч. л.
замороженная черника 50-70 г  Способ приготовления
В небольшой миске смешайте гречневую муку, крупу, овсянку, льняную муку, разрыхлитель, корицу, измельченные орехи и изюм.
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Добавьте яблочное пюре, яйцо, молоко, мед и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте. Вмешайте слегка размороженную чернику.
Разложите полученную смесь по двум формочкам для запекания. Готовьте в микроволновке в несколько заходов в общей сложности в течение примерно 5 минут. Можно запечь в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут. Подавайте запеканку теплой или перед подачей охладите в холодильнике.
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