Чернично-гречневая запеканка 

Необычная легкая запеканка для завтрака из гречневой муки и черники.
Ингредиенты
Гречневая мука 50 г гречка 2 ст. л.
овсянка 2 ст. л.
льняная мука (из семян) 1 ст. л.
разрыхлитель 0,5 ч. л.
яйцо 1 шт корица 0,5 ч. л.
грецкие орехи 2-3 шт изюм 1 ст. л.
яблочное пюре 4 ст. л.
молоко 3 ст. л.
мед 0,5 ст. л.
ванильный экстракт 0,5 ч. л.
замороженная черника 50-70 г Способ приготовления
В небольшой миске смешайте гречневую муку, крупу, овсянку, льняную муку, разрыхлитель, корицу, измельченные орехи и изюм.
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Добавьте яблочное пюре, яйцо, молоко, мед и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте. Вмешайте слегка размороженную чернику.
Разложите полученную смесь по двум формочкам для запекания. Готовьте в микроволновке в несколько заходов в общей сложности в течение примерно 5 минут. Можно запечь в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут. Подавайте запеканку теплой или перед подачей охладите в холодильнике.