Лучшая диета при гастрите желудка 

Еще в советские времена знаменитый диетолог Михаил Певзнер смог разработать специальное диетическое питание, которое назначается пациентам при заболеваниях желудка и кишечника, а также других органов пищеварительной системы.
Диета 5 стола при гастрите соблюдается в домашних условиях, очень важно строго следовать меню на неделю, чтобы не спровоцировать развитие осложнений.
Очень важно исключить из рациона те продукты, которые могут негативно сказаться на работе желудка, а также включить в рацион те ингредиенты, которые положительно сказываются на пищеварении. Диета необходима, чтобы облегчить работу ЖКТ, тем самым давая организму восстановиться.
yandex_ad_1 Мы расскажем подробнее о том, какие продукты разрешено использовать при таком питании, а какие следует исключить из рациона. А также предложим варианты завтраков, обедов и ужинов на каждый день.
Разрешенные продукты в питании
Очень часто диетологи и гастроэнтерологи советуют своим пациентам придерживаться диеты пятого стола, если больной страдает от приступов гастрита. Особенно важно переходить на облегченное питание в период обострения заболевания.
В таком питании рационально сбалансированы белки и углеводы, что важно для пищеварительной системы.
Если у пациента был диагностирован гастрит, то ему следует включить в рацион такие виды продуктов, как:
различные крупы, например, рисовая, гречневая и овсяная;
выпечка из пшеничной муки, также можно использовать в пищу изделия из ржаной муки (только второго или третьего сорта);
супы на легком бульоне, можно использовать второй бульон или бульон на основе овощей, обычно в такие супы добавляют макаронные изделия или различные крупы;
кисломолочные продукты, в составе которых минимальное количество жира;
из мяса стоит отдать предпочтение крольчатине или индейке, также можно использовать нежирные сорта рыбы;
коровье молоко натуральное;
масло оливковое или подсолнечное, которое было обработано и не имеет запаха;
натуральный пчелиный мед без добавок;
овощи в запеченном, тушеном или отварном виде;
из сладостей разрешена пастила и зефир;
ягоды и фрукты полезны. но только если они будут иметь сладкий вкус (с фруктов обязательно удаляют кожуру).
Если соблюдать правила диеты 5 стола при гастрите желудка, то спустя несколько дней подготовленное меню на неделю даст свои результаты, и лечение в домашних условиях начнет помогать.
Запрещенные продукты
При хроническом гастрите, который протекает с частыми осложнениями, лучше всего периодически придерживаться правил питания.
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Для этого следует исключить из своего рациона такие продукты, как:
острые виды овощей, сюда относится белокочанная капуста и редис, также запрещена петрушка и щавель;
нельзя употреблять в пищу кукурузу и грибы в любом виде;
виды овощей и фруктов, имеющие кислый вкус, строго запрещены, в дополнение они приводят к образованию газов;
жирные сорта рыбы и мяса;
различные виды сладостей, шоколад;
супы на основе крутых бульонов;
все виды бобовых культур;
различные виды соусов и маринадов;
кисломолочная продукция с высоким содержанием жира;
пища с холодном виде не употребляется, сюда можно отнести холодные напитки и мороженое.
Простое меню на неделю
Очень важно при гастрите желудка соблюдать диету 5 стола, мы предлагаем простой вариант меню на неделю, которое можно использовать в домашних условиях. В качестве гарниров здесь обычно используют макаронные изделия и различные крупы, а напитки можно готовить самостоятельно. Полезно делать сладкие компоты, лекарственные настои и морсы.
yandex_ad_2 Завтрак:
бутерброд с домашней вареной колбасой, один зефир и чашка зеленого чая;
салат из сладких фруктов и чай с добавлением меда;
запеканка на основе обезжиренного творога и сладкий сок;
каша на молоке с низким процентом жирности, слабое кофе с молоком;
сырники, запеченные в духовке и травяной чай;
оладья из овсяной муки и зеленый чай.
Обед:
суп на овощном бульоне с рисовой крупой, чашка отвара шиповника;
котлеты из постного мяса, пюре из картофеля на нежирном молоке и сладкий компот;
суп молочный с добавлением лапши, салат из овощей и чай с молоком;
уха, приготовленная на разбавленном бульоне, немного овощного салата и натуральный кисель;
отварное мясо и рисовая крупа, чай с добавлением меда натурального.
Ужин:
котлеты из нежирного мяса запеченные в духовке, стакан молока 1%;
гуляш из говядины без обжарки, стакан отвара из шиповника;
плов без добавления острых приправ, чай с добавлением меда или джема;
рыба отварная с рисом, чашка зеленого чая;
тефтели из рыбы с картофельным гарниром, чай с добавлением молока.
Если придерживаться такого рациона питания, можно быстро восстановить работу желудка. Но стоит отметить, что делать послабления в диете нельзя, так как это может привести к серьезным обострениям гастрита.