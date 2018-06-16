Лучшая диета при гастрите желудка

Еще в советские времена знаменитый диетолог Михаил Певзнер смог разработать специальное диетическое питание, которое назначается пациентам при заболеваниях желудка и кишечника, а также других органов пищеварительной системы.

Диета 5 стола при гастрите соблюдается в домашних условиях, очень важно строго следовать меню на неделю, чтобы не спровоцировать развитие осложнений.

Очень важно исключить из рациона те продукты, которые могут негативно сказаться на работе желудка, а также включить в рацион те ингредиенты, которые положительно сказываются на пищеварении. Диета необходима, чтобы облегчить работу ЖКТ, тем самым давая организму восстановиться.

yandex_ad_1 Мы расскажем подробнее о том, какие продукты разрешено использовать при таком питании, а какие следует исключить из рациона. А также предложим варианты завтраков, обедов и ужинов на каждый день.

Разрешенные продукты в питании

Очень часто диетологи и гастроэнтерологи советуют своим пациентам придерживаться диеты пятого стола, если больной страдает от приступов гастрита. Особенно важно переходить на облегченное питание в период обострения заболевания.

В таком питании рационально сбалансированы белки и углеводы, что важно для пищеварительной системы.

Если у пациента был диагностирован гастрит, то ему следует включить в рацион такие виды продуктов, как:

различные крупы, например, рисовая, гречневая и овсяная;

выпечка из пшеничной муки, также можно использовать в пищу изделия из ржаной муки (только второго или третьего сорта);

супы на легком бульоне, можно использовать второй бульон или бульон на основе овощей, обычно в такие супы добавляют макаронные изделия или различные крупы;

кисломолочные продукты, в составе которых минимальное количество жира;

из мяса стоит отдать предпочтение крольчатине или индейке, также можно использовать нежирные сорта рыбы;

коровье молоко натуральное;

масло оливковое или подсолнечное, которое было обработано и не имеет запаха;

натуральный пчелиный мед без добавок;

овощи в запеченном, тушеном или отварном виде;

из сладостей разрешена пастила и зефир;

ягоды и фрукты полезны. но только если они будут иметь сладкий вкус (с фруктов обязательно удаляют кожуру).

Если соблюдать правила диеты 5 стола при гастрите желудка, то спустя несколько дней подготовленное меню на неделю даст свои результаты, и лечение в домашних условиях начнет помогать.

Запрещенные продукты

При хроническом гастрите, который протекает с частыми осложнениями, лучше всего периодически придерживаться правил питания.

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Для этого следует исключить из своего рациона такие продукты, как:

острые виды овощей, сюда относится белокочанная капуста и редис, также запрещена петрушка и щавель;

нельзя употреблять в пищу кукурузу и грибы в любом виде;

виды овощей и фруктов, имеющие кислый вкус, строго запрещены, в дополнение они приводят к образованию газов;

жирные сорта рыбы и мяса;

различные виды сладостей, шоколад;

супы на основе крутых бульонов;

все виды бобовых культур;

различные виды соусов и маринадов;

кисломолочная продукция с высоким содержанием жира;

пища с холодном виде не употребляется, сюда можно отнести холодные напитки и мороженое.

Простое меню на неделю

Очень важно при гастрите желудка соблюдать диету 5 стола, мы предлагаем простой вариант меню на неделю, которое можно использовать в домашних условиях. В качестве гарниров здесь обычно используют макаронные изделия и различные крупы, а напитки можно готовить самостоятельно. Полезно делать сладкие компоты, лекарственные настои и морсы.

yandex_ad_2 Завтрак:

бутерброд с домашней вареной колбасой, один зефир и чашка зеленого чая;

салат из сладких фруктов и чай с добавлением меда;

запеканка на основе обезжиренного творога и сладкий сок;

каша на молоке с низким процентом жирности, слабое кофе с молоком;

сырники, запеченные в духовке и травяной чай;

оладья из овсяной муки и зеленый чай.

Обед:

суп на овощном бульоне с рисовой крупой, чашка отвара шиповника;

котлеты из постного мяса, пюре из картофеля на нежирном молоке и сладкий компот;

суп молочный с добавлением лапши, салат из овощей и чай с молоком;

уха, приготовленная на разбавленном бульоне, немного овощного салата и натуральный кисель;

отварное мясо и рисовая крупа, чай с добавлением меда натурального.

Ужин:

котлеты из нежирного мяса запеченные в духовке, стакан молока 1%;

гуляш из говядины без обжарки, стакан отвара из шиповника;

плов без добавления острых приправ, чай с добавлением меда или джема;

рыба отварная с рисом, чашка зеленого чая;

тефтели из рыбы с картофельным гарниром, чай с добавлением молока.

Если придерживаться такого рациона питания, можно быстро восстановить работу желудка. Но стоит отметить, что делать послабления в диете нельзя, так как это может привести к серьезным обострениям гастрита.