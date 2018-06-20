Буквально за ночь на перцах и огурцах в открытом грунте и теплице появились желтые пятна. Что это?

Что произошло с перцами и огурцами? Буквально за ночь на перцах и огурцах в открытом грунте и теплице появились желтые пятна. Растения стоят вялые. Чего им не хватает? Лист перца Лист перца