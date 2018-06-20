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Буквально за ночь на перцах и огурцах в открытом грунте и теплице появились желтые пятна. Что это?
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Буквально за ночь на перцах и огурцах в открытом грунте и теплице появились желтые пятна. Что это?
7dach.ru
20 июня 2018
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Что произошло с перцами и огурцами?
Буквально за ночь на перцах и огурцах в открытом грунте и теплице появились желтые пятна. Растения стоят вялые. Чего им не хватает?
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