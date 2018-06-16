Как приготовить соленые огурчики, чтобы они хрустели

«Все дело — в пупырышках» — говорят опытные хозяйки. А правы ли они — давайте разберемся.

Чемпионат мира — чемпионатом, но и про огурцы, что поспели в теплице, забывать нельзя. А они — выросли! И готовы превратиться в аппетитную закуску. О вкусах, конечно, не спорят, но большинство из нас любят огурцы хрустящие, «звонкие», такие, чтобы — у-у-ух! Но как сделать их такими?

Секретов — несколько. Первый и основной — надо полить их накануне дня сбора от души. Потом собрать их — тоже утром, когда они в самом «тонусе». И потом — еще и подержать в воде минимум три часа. Только после этого их надо вымыть, слегка потерев руками.

Обрезать ли «попки» — дело ваше. Кто-то любит делать так, а кто-то считает, что так теряется эстетический вид этой классной, мировой закуски. Если вы боитесь, что огурцы с «попками» не напитаются водой, то это напрасно: они впитывают ее отлично и через кожицу.

«Тройные» огурчики

На трехлитровую банку: 2 кг огурцов, по пучку зелени укропа с соцветиями, петрушки, сельдерея, листьев вишни и черной смородины, 3–5 зубков чеснока, 10 г хрена. Доя маринада: 3 л воды, 90 г соли, 35 г сахара, 100–150г уксуса.

В подготовленную трехлитровую банку на дно уложите чистую зелень, затем уложите свежесорванные огурцы. Сверху положите зонтик укропа с семенами. В середину банки осторожно влейте кипяток из чайника, чтобы стенки банки равномерно прогрелись. Накройте банку чистой крышкой. Когда вода немного остынет, слейте воду в кастрюлю, дайте закипеть и опять залейте огурцы. В третий раз положите в банку несколько зубчиков чеснока и корень хрена, а вместо воды залейте горячим маринадом. Для приготовления маринада можно использовать воду после первой заливки. Маринад прокипятите несколько минут и влейте уксус. Залейте банку маринадом до самого верха, укупорьте и переверните до полного охлаждения.

«Хвойные» огурцы

2 кг огурцов, 1,3 л яблочного сока, 3 веточки сосны, 50 г сахара, 50 г соли.

Огурцы вымойте, обдайте их кипятком, а затем холодной водой. Уложите в подготовленные банки вместе с сосновыми веточками (можно брать только самые нежные кончики сосновых веток, длиной 7–10 см нежно зеленого цвета). Добавьте в яблочный сок сахар, соль и кипящим раствором проведите трехкратную заливку огурцов. Затем укупорьте.