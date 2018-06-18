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Почему огурцы взошли хорошо, но совсем не растут?
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Почему огурцы взошли хорошо, но совсем не растут?
7dach.ru
18 июня 2018
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Доброго времени суток! Прошу помочь советом, что с моими огурчиками. Взошли все хорошо, но сейчас совсем не растут. Заранее спасибо!
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