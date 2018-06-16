Вкусные рулеты из лаваша с крабовыми палочками

Не так давно на столах наших хозяек стали появляться различные закуски, которые готовятся из лаваша, эти холодные блюда очень вкусные и сытные, при этом выглядят весьма привлекательно.

Именно по этой причине мы сегодня поговорим о том, как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками, чтобы получить сытную закуску, а также опишем наиболее популярные и простые пошаговые рецепты с фото.

В качестве начинки для таких рулетов может служить любой салат, можно просто приготовить смесь из кукурузы, яиц и крабовых палочек, а затем завернуть в рулет из лаваша. Но лучше использовать немного фантазии, чтобы получить очень необычную закуску.

yandex_ad_1 В состав может добавляться различная зелень, овощи в свежем виде, а также сыр и специи для вкуса.

Общие принципы приготовления

Существует несколько общих принципов, которые следует соблюдать при приготовлении этой закуски:

Подготовка лаваша. Хотя армянский лаваш и приблизительно напоминает форму прямоугольника, лучше всего слегка обрезать края, чтобы придать пласту ровный вид, тогда и закуска будет выглядеть более аккуратно. На этом же этапе пласт смазывают специальным соусом или обычным майонезом.

Подготовка начинки. Здесь важно хорошо измельчить все составляющие. Можно использовать крупную терку или острый нож в этих целях. Если измельчать начинку теркой, то распределить начинку будет намного проще. Подготовленные ингредиенты можно заправить соусом, если этого требует рецептура.

Формирование рулета. Существует сразу несколько вариантов формирования рулета. Для первого варианта начинку выкладывают на весь лист, а затем все сворачивают в плотный рулет. Для второго варианта используют сразу несколько листов лаваша, их укладывают один внахлест на другой, и кладут начинку. После этого начинают сворачивать рулет, тем самым создавая многослойную закуску.

Охлаждение и нарезка. Готовый рулет следует убрать в камеру холодильника на пару часов, после этого закуску вынимают и нарезают очень острым ножом.

Рулет с добавлением укропа

Такой рулет из лаваша с крабовыми палочками готовится достаточно быстро, но важно в точности соблюдать пошаговый рецепт приготовления блюда с фото.

Ингредиенты:

лаваш армянский — 2 штуки;

сыр твердый — 320 грамм;

куриные яйца — 4 штуки;

укроп свежий — 2 пучка;

специи по вкусу;

палочки крабовые — 2 штуки;

майонезный соус — 190 грамм.

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Процесс приготовления:

Лучше всего сразу приобрести большие листы лаваша, тогда не будет проблем с созданием рулетов.

Каждый лист разворачивают на столе с особой осторожностью, чтобы не повредить целостность листа.

Тем временем отваривают и охлаждают куриные яйца. Крабовые палочки размораживают и очищают.

После этого можно с помощью терки измельчить твердый сыр, крабовые палочки и куриные яйца.

Свежий укроп промывают и высушивают, а затем очень мелко рубят для начинки. Все ингредиенты перемешивают и делят на две части.

Половину лаваша смазывают очень тонким слоем майонезного соуса, поверх посыпают все слоем укропа и накрывают все второй половиной лаваша, которая не смазана соусом. Снова смазывают поверхность майонезом и посыпают зеленью, выкладывают на поверхность начинку. Сверху можно добавить еще немного майонеза для пропитки и завернуть все в рулет.

Оставляют закуску охлаждаться в холодильнике на три часа, после этого нарезают порционными кусочками и подают к столу.

yandex_ad_2 С яйцом и кетчупом

Такой рулет из лаваша с крабовыми палочками получается вкусным и очень сочным, а благодаря соусу из кетчупа, пошаговый рецепт с фото дает возможность приготовить пикантную закуску.

Ингредиенты:

лаваш армянский — 1 лист;

куриное яйцо — 2 штуки;

майонез — 2 ложки;

кетчуп — 1,5 ложки;

палочки крабовые — 110 грамм;

сырок плавленый — 110 грамм;

зелень петрушки свежая — 1 пучок.

Процесс приготовления:

Все ингредиенты подготавливают, а затем измельчают с помощью ножа или терки. Яйца следует нарезать мелкими кубиками или просто помять.

Все составляющие перекладывают в миску, туда же отправляют рубленую зелень и майонез, перемешивают массу до однородности.

На лист лаваша наносят тонкий слой кетчупа, сверху распределяют смесь из куриных яиц и крабовых палочек, потом все посыпают тертым плавленым сыром.

Скручивается из лаваша рулет и заворачивается в пленку, после чего отправляется в камеру холодильника на несколько часов.

Рулет с чесноком

Еще один отличный пошаговый рецепт закуски с фото, можно приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками и без чеснока, но этот овощ придает закуске аромат и остроту. Такая закуска станет настоящим спасением, если в доме ничего нет, а гости уже на пороге. Если хочется сделать рулет более легким, то майонез следует заменить на натуральный йогурт.

Ингредиенты:

лаваш армянский — 3 листа;

яйца куриные — 4 штуки;

чеснок острый — 2 зубчика;

палочки крабовые — 210 грамм;

твердый сыр — 210 грамм;

мягкий сыр плавленый — 130 грамм;

майонез или натуральный йогурт — 140 грамм;

укроп или петрушка — 1 пучок.

Процесс приготовления:

Сначала берется первый лист лаваша, его смазывают очень тонким слоем майонеза. Крабовые палочки очищают, нарезают мелким кубиком и выкладывают на его поверхность.

Сверху кладется еще один лист лаваша. Тем временем мягкий сыр соединяют с измельченным чесноком, добавляют туда зелень и все тщательно перемешивают. Сырной массой смазывают поверхность второго листа. Сверху все присыпают тертым твердым сыром и накрывают еще одним лавашом.

Третий лист смазывается слоем майонеза или натурального йогурта. Отварные яйца очищают и измельчают ножом, после чего выкладывают на поверхность третьего листа лаваша.

Все три лаваша закручивают в очень плотный рулет, после чего закуска помещается в пакет и отправляется в камеру холодильника на пару часов.

Существует масса других вариантов приготовления этой закуски, можно дополнительно использовать в составе различные свежие овощи. Лучше всего с крабовыми палочками сочетается свежий огурец, можно использовать пекинскую капусту и томаты.