Гаспачо с крабом

Самый популярный после окрошки холодный суп, как выяснилось гаспачо. Каких гаспачо только не бывает. Ловите рецепт томатоного гаспачо с крабом от ресторана Паб Ло Пикассо и шеф-повара Светланыа Югай.

Вам понадобится:

(на 4 порции):

База гаспачо — 800 г Мясо краба — 100 г Огурцы свежие — 100 г Перец болгарский — 100 г Масло оливковое — 20 г Кресс салат — 4 г Для базы гаспачо:

Вода питьевая — 350 г Огурцы свежие — 175 г Стебель сельдерея — 71 г Перец болгарский — 110 г Томаты очищенные в собственном соку — 350 г Паста томатная — 50 г Соль — 8 г Перец — черный — 2 г Соус табаско — 3 г Масло оливковое — 20 г Лук репчатый — 50 г Чеснок — 7 г Помидоры бакинские — 180 г Приготовление:

Огурцы без кожи, сельдерей, болгарский перец, лук репчатый, чеснок, томаты пробить в блендере с питьевой водой и процедить через сито. Добавить очищенные томаты в собственном соку, соус табаско, масло оливковое, томатную пасту, соль, перец и все тщательно перемешать. Затем в тарелку налить предварительно приготовленную базу для гаспачо, сверху выложить мясо краба. Отдельно к тарелке гаспачо подать мелко порубленные свежий огурец, болгарский перец и украсить кресс салатом.

Фото: архив ресторана