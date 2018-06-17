Ещё
Гаспачо с крабом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гаспачо с крабом 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Самый популярный после окрошки холодный суп, как выяснилось гаспачо. Каких гаспачо только не бывает. Ловите рецепт томатоного гаспачо с крабом от ресторана Паб Ло Пикассо и шеф-повара Светланыа Югай.
Вам понадобится:
(на 4 порции):
База гаспачо — 800 г  Мясо краба — 100 г  Огурцы свежие — 100 г  Перец болгарский — 100 г  Масло оливковое — 20 г  Кресс салат — 4 г  Для базы гаспачо:
Вода питьевая — 350 г  Огурцы свежие — 175 г  Стебель сельдерея — 71 г  Перец болгарский — 110 г  Томаты очищенные в собственном соку — 350 г  Паста томатная — 50 г  Соль — 8 г  Перец — черный — 2 г  Соус табаско — 3 г  Масло оливковое — 20 г  Лук репчатый — 50 г  Чеснок — 7 г  Помидоры бакинские — 180 г  Приготовление:
Огурцы без кожи, сельдерей, болгарский перец, лук репчатый, чеснок, томаты пробить в блендере с питьевой водой и процедить через сито. Добавить очищенные томаты в собственном соку, соус табаско, масло оливковое, томатную пасту, соль, перец и все тщательно перемешать. Затем в тарелку налить предварительно приготовленную базу для гаспачо, сверху выложить мясо краба. Отдельно к тарелке гаспачо подать мелко порубленные свежий огурец, болгарский перец и украсить кресс салатом.
Фото: архив ресторана
Passion.ru: последние новости
5 потрясающих блюд из клубники, которые понравятся даже гурманам Куриная котлета с зеленью Летняя свежесть: 10 самых вкусных холодных супов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного2
Пуговка показала «беременный» живот17
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными41
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место77
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение