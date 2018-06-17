Болгарский перец: требования к влаге и почве

В статье Болгарский перец: Требования к теплу и свету я уже говорила, что подоконник — не лучшее место для выращивания рассады. Оказывается, причиной тому не только температура.

Для болгарского перца важна влажность грунта и воздуха

Болгарский перец весьма требователен к влаге.

Болгарский перец: требования к влаге

На окне рассаде некомфортно: ногам-корням холодно от подоконника, а листьям холодно от стекла или порой слишком жарко от солнца: то есть в течение суток происходит большой перепад температур. Под каждым окном непременно есть батарея, от нее поднимается тепло, а любое движение воздуха — это ветер. Конечно, ураганом его не назовешь, но он все равно уносит влагу. Все, кто учился в школе, могут помнить рисунок в учебнике физики к параграфу «Конвекция», там все потоки стрелочками показаны. Это значит, что почва может быть достаточно влажной, а воздух (в это же время) — весьма сухим. Подобные проблемы в комнате убрать можно: просто поставить ящики с рассадой на столик к окну, освещать люминесцентными лампами, увлажнять воздух. Влага перцу требуется всегда, и в фазе рассады, и во время цветения и плодоношения.

Рассада перца требовательна к поливу

Если семена высевались сначала в плошку, затем пересаживались в ящики, а потом в грунт, то корни растений травмировались многократно, что пользы не дает. Тогда поливать придется много и часто, потому что корневая система станет мочковатой, будет располагаться в поверхностном слое почвы, который еще называют пахотным. Из этого слоя ветры уносят воду очень быстро. В моей местности, едва пригреет солнце, начинает дуть сухой ветер, движение воздуха останавливается в сумерках, когда поверхность земли начинает охлаждаться. Вот тогда приходится грядки с этим овощем поливать обильно, чтобы влаги хватило до нового полива. Потому перец выращиваю только посевом в кассеты или горшочки, чтобы исключить пересадку, чтобы главный корень мог уйти на глубину около метра, и там всегда вдоволь пить воду. Потому теплые дождливые дни для огородников в нашем районе — благословенная пора. Если рассаду выращивали в недостаточно увлажненном субстрате, то растения остаются низкорослыми, слабыми, листьев на них мало. При переносе в грунт такая рассада приживается плохо. Следствия — урожайность низкая, плоды корявые, появляется вершинная гниль. Обычный полив из лейки лишь слегка увлажняет почву (неважно, какая она по качеству) грядки. Но для выращивания на глинистых почвах воды нужно намного больше, чем на суглинках или супесчаных. Хорошо бы делать полив в виде дождя, тогда растет влажность воздуха. При низкой атмосферной влажности перец сбрасывает не только бутоны и цветы, но и плоды.

Перец цветет… Но будут ли плоды?

Особенность перца в том, что ему угодить трудно. Чуть суше почва — он реагирует снижением урожая, чуть влажнее — опять неладно, снова плодов меньше, только причины немного разные. Когда в почве излишек (по мнению перца) влаги, то в растении замедляются процессы роста, (особенно сильно — на стадии рассады), корни не усваивают почвенный азот и не синтезируют аминокислоты. Наступает голод. Тут можно хоть сколько удобрять… Если почва пересыхает, то причиной недовольства перца становится повышение концентрации минеральных веществ.

Перцу не по нраву как недостаток влаги, так и ее избыток

При этом есть еще одна рогатка, которую растение непременно продемонстрирует огороднику: цветки могут не опасть, но это не значит, что они опылятся! В закрытом грунте проще создать привереде необходимую влажность. Поскольку вкусы у перца и помидоров разные, выращивать их в одной теплице не рационально. ^collection [167,4]

Болгарский перец: требования к почве

Ему нужна почва структурная, плодородная, глубокая, теплая, богатая гумусом и питательными веществами (в удобной для данного растения форме), легкая, хорошо пропускающая воду. Одним словом, идеальная!

Если угодить перцу с почвой — урожай будет богатым

На супесчаных почвах лучше удаются перцы ранних сортов, а среднеспелые и поздние требуют суглинка или чернозема с хорошей способностью сохранять влагу. На глинистых и песчаных его лучше не выращивать, толку будет мало. Любые тяжелые почвы снижают урожайность перца, он растет медленно, болеет в жару. И кислые ему не по нраву, потому не спешите закислять грядки навозом или птичьим пометом, для выращивания перца их лучше известковать. Но вот ведь беда — известь болгарский перец тоже не любит! Потому осенью, перед посадкой в следующем году, на делянки под перец вносить известь не стоит, лучше это сделать за 2 года до его посадки. Кальций оставляет органические вещества в почве, тогда в ней лучше развиваются корни, что весьма хорошо для роста листовой массы, причем без ущерба образования плодов.

При нехватке питательных веществ в почве хорошего урожая от перца не ждите

Болгарскому перцу фосфора надо меньше, чем помидорам. Но требуется магний для его транспортировки: нет магния — страдает фотосинтез, стебли тянутся к солнцу, листья меняют окраску, их цвет уже не восстановится. Если фосфора растению хватает, оно становится холодостойким. А без фосфора не образуются и не зреют плоды. Без железа клетки растения не усваивают углекислоту, листья теряют цвет. Без марганца опадают цветы и бутоны, от такого растения нельзя брать семена. Но как вовремя распознать, что в почве не хватает какого-либо элемента питания? Ведь вынужденная диета не лучшим образом скажется на урожайности перца! В статье Растения-индикаторы или причина отказаться от монопосадок я подробно рассказывала о доступном любому огороднику методе визуальной диагностики.