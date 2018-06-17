Что едят на завтрак дети со всего мира

Считается, что завтрак — самый важный прием пищи. Давайте взглянем на многообразие продуктов, которые едят по утрам дети из разных стран. Если вам надоели кукурузные хлопья, йогурт и омлет, то советую позаимствовать парочку блюд из завтраков других культур.

nytimes.com 1. Саки Сузуки, 2 года 6 месяцев, Токио

2. Блюдо из соевых бобов натто, рис, мисо-суп, тыква сквош, маринованные огурцы, омлет и жареный лосось.

3. Доа Ганс Гурсой, 8 лет, Стамбул

4. Тост с медом и сметаной, маслины и оливки, жаренные с острой колбасой яйца, масло, яйца вкрутую, густой виноградный сироп (бекмез) с тахини (густая жирная паста из молотого кунжута), сыры из коровьего, овечьего и козьего молока, джемы из айвы и ежевики, хлеб, помидоры, огурцы, белый редис и другие свежие овощи, паста из жареных красных перцев, халва из фундука, молоко и апельсиновый сок.

5. Нафанаил Фитши Пикард, 6 лет, Париж

6. Киви, багет с маслом и ежевичным вареньем, сухой завтрак с молоком и свежевыжатый апельсиновый сок.

7. Эмили Катумба, 7 лет, Читедзе, Малави

8. Каша из кукурузной и арахисовой муки; блинчики из кукурузной муки с добавлением лука, чеснока и перца чили; отварной картофель, тыква и напиток из сушеных цветов гибискуса и сахара.

9. Бирта Гудрун Брин Бринярсдоттир, 3 года 6 месяцев, Рейкьявик, Исландия

10. Каша овсяная с коричневым сахаром, кленовым сиропом, маслом и фруктами; рыбий жир и молоко.

11. Вив Бордрез, 5 лет, Амстердам

12. Стакан молока, хлеб с маслом и сладкой посыпкой.

13. Ариция Доменика Феррейра, 4 года, и Хаким Хорхе Феррейра Гомес, 2 года, Сан-Паулу, Бразилия

14. Шоколадное молоко, кофе, ветчина, сыр и хлеб с маслом.

15. Филипп, 4 года, и Шелин, 4 года, Камтенго, Читедзе, Малави

16. Сладкий кукурузный хлеб (шикондамойо), отварной картофель и черный чай с сахаром.

17. Коки Хаяси, 4 года, Токио

18. Зеленый перец, обжаренный с сушеной рыбой и кунжутом; рис, политый сырым яйцом; блюдо из лотоса, корней лопуха и моркови (кинпира); мисо-суп, виноград, нарезанная груша и молоко.

19. Ойкю Озарслан, 9 лет, Стамбул

20. Черный хлеб, оливки, маслины, шоколадная паста, помидоры, яйцо вкрутую, клубничный джем, масло с медом, несколько сортов турецкого сыра: фета, сыр из коровьего и козьего молока.

21. Тьяго Буэно Янг, 3 года, Сан-Паулу, Бразилия

22. Шоколадное молоко, кукурузные хлопья, банановый пирог, сладкий белый хлеб с мягким сливочным сыром.