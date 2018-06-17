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Срочно в рацион: 8 полезных свойств семян конопли
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Срочно в рацион: 8 полезных свойств семян конопли 

Kitchenmag 42 минуты назад
Фото: Kitchenmag
За последние пару лет конопля превратилась в настоящий суперфуд. Ее семена добавляют в салаты, закуски, смузи, десерты и супы. Конопля обогащает эти блюда и напитки витаминами, минералами, аминокислотами, антиоксидантами и другими питательными веществами.
И речь сейчас не про ту коноплю, которую употребляют на вечеринках. Существует несколько видов конопли — все вышеперечисленное относится к растению, которое выращивают для кулинарных целей. Семена конопли можно найти в крупных супермаркетах или в интернет-магазинах здорового питания.
Поговорим подробнее о семенах конопли и их полезном составе. Аргументы в пользу этого продукта убедят вас включить этот продукт в свой регулярный рацион.
Конопля отличается богатым составом: в ней содержатся витамины группы В, С, Е, полезные жирные кислоты омега-3, белки, калий, магний, фосфор, кальций, железо, цинк, натрий, марганец, хлорофилл и аминокислоты. Все эти вещества самым благоприятным образом влияют на организм человека и повышают его защитные силы, то есть укрепляют иммунитет и его способность противостоять вирусам, бактериям и инфекциям.
А еще в семенах конопли содержится аминокислота лизин, недостаток которой как раз и приводит к иммунодефицитному состоянию.
Семена конопли — ценный источник полезных жирных кислот и белков. Попадая в организм, эти вещества преобразуются в энергию, а не в лишние калории и сантиметры на талии. Это одна из причин, почему семена конопли так популярны среди сторонников здорового образа жизни и спортсменов.
Если вы хотите чувствовать прилив бодрости, обязательно включите семена конопли в свой ежедневный рацион. Всего горсть этого продукта подарит вам заряд энергии на несколько часов.
Семена конопли позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему. Во-первых, это ценный источник полезных жирных кислот омега-3, которые сами по себе очень полезны для сердца и сосудов. Они стимулируют сердечную мышцу и благоприятно влияют на процессы кроветворения в организме. Во-вторых, вещества, содержащиеся в семенах конопли, понижают уровень вредного холестерина в крови и препятствуют возникновению бляшек на стенках сосудов, что снижает риск инфарктов, инсультов и ишемической болезни сердца.
Повышенное давление доставляет немало хлопот в повседневной жизни. Чтобы его нормализовать, необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и скорректировать свой рацион. Семена конопли входят в список продуктов, которые нормализуют давление. В некоторых странах этот продукт даже включили в официальную схему лечения повышенного давления. Чтобы ощутить позитивный эффект на себе, добавляйте горсть семян конопли в утреннюю кашу или в смузи.
Семена конопли благоприятно влияют на гормональный фон представительниц прекрасного пола. Все дело в одной из разновидностей полезных жирных кислот — гамма-линоленовой кислоты, которая относится к группе омега-6. Ученые провели исследование, результаты которого показали, что ежедневное употребление таких кислот девушками снимало симптомы предменструального синдрома.
Мало кто знает, но в семенах конопли содержится большое количество белков, то есть протеина, принимающего участие в строительстве мышц. В семенах конопли содержится 25% протеина. Из двух столовых ложек семян конопли вы получите целых 11 граммов белка. Такие растительные белки отличаются качественным составом и прекрасно усваиваются организмом.
Это совсем не то, о чем вы подумали: дело вовсе не в увеселительных свойствах отдельных видов конопли. Богатый поливитаминный состав благоприятно влияет на нервную систему человека, избавляет от хронической усталости и депрессии. В результате настроение поднимается, и от плохого настроения не остается и следа. Сон также становится крепче.
Конопля активирует умственную деятельность. Если вы постоянно заняты интеллектуальным трудом, обязательно включите в свой рацион семена конопли. В их составе присутствует суточная норма многих витаминов и минералов, а также все 18 незаменимых для здоровья аминокислот. Отличный повод начинать свой день с блюда или напитка, в состав которого входят семена конопли.
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