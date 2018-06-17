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Буженина по-таганрогски — хороший кусок сочного мяса
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Буженина по-таганрогски — хороший кусок сочного мяса 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
От хорошего куска мяса еще никто не отказывался, особенно если его правильно приготовить. Запишите в свою кулинарную книгу рецепт буженины, и у вас всегда будет чем угостить гостей.
Буженина по-таганрогски/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia
Понадобится:
1,5–2 кг свинины с жирком,
8 зубчиков чеснока,
1 морковь,
соль, перец по вкусу.
Для украшения:
свежие огурцы, помидоры,
листья салата,
зелень петрушки,
оливки,
растительное масло.
Приготовление:
Чеснок и морковь очистить. Половину чеснока измельчить, остальной нарезать соломкой. Морковь нарезать короткой соломкой.
Кусок свинины помыть. Сверху на слое жира сделать ножом неглубокие надрезы в виде сеточки или клеточек. Посолить, поперчить. Обмазать измельченным чесноком, дать пропитаться 15 минут. Затем сделать на куске мяса глубокие проколы ножом, нашпиговать чесноком и морковью.
Обжарить свинину со всех сторон на раскаленной сковороде с растительным маслом до румяной корочки.
Переложить кусок мяса в гусятницу клетками наверх, накрыть крышкой. Запекать 1 час в заранее нагретой до +180°С духовке. Периодически открывать крышку и поливать мясо вытопленным жиром. Кусок не переворачивать!
Затем снять крышку и запекать еще 30 минут, поливать жиром. Готовую буженину вынуть из духовки, остудить. Переложить на блюдо, нарезать ломтиками, украсить зеленью, овощами, сделать лягушонка из зеленого огурца.
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