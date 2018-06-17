Буженина по-таганрогски — хороший кусок сочного мяса

От хорошего куска мяса еще никто не отказывался, особенно если его правильно приготовить. Запишите в свою кулинарную книгу рецепт буженины, и у вас всегда будет чем угостить гостей.

Буженина по-таганрогски/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia

Понадобится:

1,5–2 кг свинины с жирком,

8 зубчиков чеснока,

1 морковь,

соль, перец по вкусу.

Для украшения:

свежие огурцы, помидоры,

листья салата,

зелень петрушки,

оливки,

растительное масло.

Приготовление:

Чеснок и морковь очистить. Половину чеснока измельчить, остальной нарезать соломкой. Морковь нарезать короткой соломкой.

Кусок свинины помыть. Сверху на слое жира сделать ножом неглубокие надрезы в виде сеточки или клеточек. Посолить, поперчить. Обмазать измельченным чесноком, дать пропитаться 15 минут. Затем сделать на куске мяса глубокие проколы ножом, нашпиговать чесноком и морковью.

Обжарить свинину со всех сторон на раскаленной сковороде с растительным маслом до румяной корочки.

Переложить кусок мяса в гусятницу клетками наверх, накрыть крышкой. Запекать 1 час в заранее нагретой до +180°С духовке. Периодически открывать крышку и поливать мясо вытопленным жиром. Кусок не переворачивать!

Затем снять крышку и запекать еще 30 минут, поливать жиром. Готовую буженину вынуть из духовки, остудить. Переложить на блюдо, нарезать ломтиками, украсить зеленью, овощами, сделать лягушонка из зеленого огурца.