Научное шоу на кухне: заставляем лёд петь и делаем «бомбы» вместе с многодетной мамой

Наступили летние каникулы, и мы решили напомнить, чем можно развлечь детей с пользой для их развития и без вреда для кошелька родителей. Наш гуру — многодетная мама Ольга, которая превратила квартиру в химическую лабораторию и ставит опыты вместе с сыном Ваней. Реактивы самые простые — моющее средство, сода, вода. Даже с обычными продуктами опыты сами по себе очень впечатляющие, а если добавить к ним искусственный лёд (купить его можно в интернет-магазине за 100 рублей), то будет шоу не хуже тех, что устраивают аниматоры, даже взрослые удивятся.

В прошлых выпусках мы показали 10 простых опытов для самых маленьких (но делать их надо всё равно под присмотром взрослых — понадобятся спички), а сегодня покажем ещё 6, часть — с сухим льдом, самые крутые.

Повторяйте, не бойтесь, всё работает — проверили сами.

Опыт первый: «Парящая свеча»

— Для этого опыта нам понадобится пищевой краситель, вода, свечка-таблетка, бокал и тарелка. Наливаем немного воды на тарелку, ставим туда свечку и поджигаем её. Потом закрываем стаканом и смотрим, что будет — вода со свечкой внутри бокала начинает подниматься, — рассказывает Ольга.

Берём свечку-таблетку, краситель и бокал

Размешиваем в воде пищевой краситель, выливаем его на тарелку и ставим в воду свечку

Потом закрываем свечку бокалом, и наш «кораблик» начинает подниматься

Опыт второй: «Растущие таблетки»

— Здесь нам понадобится сухое горючее в таблетках — его можно купить в магазинах для туристов, глюконат кальция, который можно купить в любой аптеке, и спички. Горючее кладём на противень, на большую таблетку горючего — пару таблеток глюконата кальция, поджигаем. И появляются растущие змеи из глюконата кальция, — объясняет многодетная мама.

А сейчас делаем огонь-опыт. Берём таблетку сухого горючего и пару таблеток глюконата кальция, складываем из них пирамидку и поджигаем

Ждём пару секунд и смотрим, что будет

Ого! Таблетки глюконата кальция начинают расти!

Опыт третий: «Исчезающий йод»

— Для этого простого, но интересного опыта нам понадобится аскорбиновая кислота, йод и ёмкость с водой. Наливаем йод в воду — она становится жёлтой, потом добавляем в эту же ёмкость аскорбиновую кислоту, и вода снова становится прозрачной, — рассказывает Ольга.

Выливает йод в ёмкость с водой

Размешиваем и в побуревшую воду добавляем аскорбиновую кислоту

Снова размешиваем, и вода становится прозрачной

Опыт четвёртый: «Туман на кухне»

— Для следующего опыта нам понадобится искусственный лёд, его можно заказать в магазине всего лишь по 100 рублей за килограмм, и горячая вода. Опыт очень простой — мы просто смешиваем сухой лёд с горячей водой и смотрим, что получится, — рассказывает «заведующая лабораторией».

А сейчас будет самое интересное. Насыпаем в тарелку сухой лёд либо кладём его ложкой. Руками трогать сухой лёд нельзя — он очень, очень холодный!

А потом наливаем горячую воду

Кухня заполняется холодным туманом

Дуем на тарелку, и тумана становится больше и больше!

Опыт пятый: «Поющий лёд»

— Для этого опыта нам понадобится сухой лёд, противень и ложка. Её надо подержать под горячей водой, а потом прикоснуться к льдинкам. И мы услышим «музыку» — лёд «запоёт», — объясняет многодетная мама.

Насыпаем лёд на противень

Ложку держим под горячей водой и, пока она не остыла, подносим к рассыпанному льду. И он начинает визжать!

Опыт шестой: «Вулкан из мыльных пузырей»

— Сейчас нам снова понадобится сухой лёд, тёплая вода и моющее средство. Насыпаем в тарелку сухой лёд, добавляем моющее средство, а потом наливаем горячую воду. И получается вулкан из мыльных пузырей, из которых идёт пар, — говорит Ольга.

Любите мыльные пузыри? Сейчас будет целый фонтан из пузырей. Для этого надо смешать сухой лёд, налить моющее средство и горячую воду

Раз — и пена начинает подниматься

Ждём пару секунд, и получается фонтан из пены

В следующее воскресенье мы покажем ещё несколько интересных опытов, а вы пока отрабатывайте эти!