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Как приготовить имбирный чай
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Как приготовить имбирный чай 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Чай с имбирем — один из самых лучших диетических напитков. Он не только отлично тонизирует и бодрит, но и стимулирует пищеварение и ускоряет обмен веществ, а значит, способствует сбрасыванию лишнего веса.
Вскипятите литр воды. Половину корня имбиря очистите и измельчите при помощи ножа (также можно натереть на терке). Положите в воду и снова доведите до кипения, после чего снимите с огня и настаивайте в течение четверти часа.
Выжмите в чай лимон, добавьте мед, тщательно перемешайте и отставьте еще на 10 мин. Перед подачей процедите.
что еще  Добавьте в чай мяту — это придаст ему изюминку.
Если вы хотите усилить жиросжигающие свойства чая, то диетологи рекомендуют добавить в него чеснок (но это, конечно, не прибавляет ему вкусовых качеств).
Имбирный чай с шиповником отлично подойдет для тех, у кого есть какие-то женские заболевания.
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