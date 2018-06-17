Как приготовить имбирный чай

Чай с имбирем — один из самых лучших диетических напитков. Он не только отлично тонизирует и бодрит, но и стимулирует пищеварение и ускоряет обмен веществ, а значит, способствует сбрасыванию лишнего веса.

Вскипятите литр воды. Половину корня имбиря очистите и измельчите при помощи ножа (также можно натереть на терке). Положите в воду и снова доведите до кипения, после чего снимите с огня и настаивайте в течение четверти часа.

Выжмите в чай лимон, добавьте мед, тщательно перемешайте и отставьте еще на 10 мин. Перед подачей процедите.

что еще Добавьте в чай мяту — это придаст ему изюминку.

Если вы хотите усилить жиросжигающие свойства чая, то диетологи рекомендуют добавить в него чеснок (но это, конечно, не прибавляет ему вкусовых качеств).

Имбирный чай с шиповником отлично подойдет для тех, у кого есть какие-то женские заболевания.