Буренки, лен, хлебушек: 10 самых вкусных фото Дня костромского села

Самый вкусный кусок каравая достался губернатору…

…однако и остальным оставили немало вкусного.

На ярмарке продавали овощи, молоко, творог, сыр, мясо, рыбу, колбасу и хлеб.

Настроение на празднике у всех было отличное.

Быки костромской породы славятся уже 60 лет.

Ярким моментом стало «Трактор-шоу».

Телята привлекали внимание гостей не меньше, чем новая техника.

В Дне Костромского села приняли участие около 20 товаропроизводителей.

Кроме продуктов, костромичам предлагали много сувениров.

Ухоженные лошади привлекали внимание гостей.

Напоследок посетителям предлагали сфотографироваться с пулеметом.