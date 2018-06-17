Буренки, лен, хлебушек: 10 самых вкусных фото Дня костромского села 

Самый вкусный кусок каравая достался губернатору…
…однако и остальным оставили немало вкусного.
На ярмарке продавали овощи, молоко, творог, сыр, мясо, рыбу, колбасу и хлеб.
Настроение на празднике у всех было отличное.
Быки костромской породы славятся уже 60 лет.
Ярким моментом стало «Трактор-шоу».
Телята привлекали внимание гостей не меньше, чем новая техника.
В Дне Костромского села приняли участие около 20 товаропроизводителей.
Сергей Ситников оценил качество костромского льна.
Кроме продуктов, костромичам предлагали много сувениров.
Ухоженные лошади привлекали внимание гостей.
Напоследок посетителям предлагали сфотографироваться с пулеметом.