Рецепт дня: рыбный пирог с картофелем

824 calories

Рыбный пирог с картофелем

В этом рецепте лучше использовать рыбу двух видов — белую и треску. Рыбный пирог с картофелем СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 80 минут PT1H20M PT1H20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 824 ккал

Ингредиенты

Рыба (белая филе) 400 г Рыба (треска филе) 400 г Картофель 1 кг Лук (репчатый) 1 шт. Петрушка 1 пучок Молоко 600 мл Яйца 4 шт. Масло (сливочное) 100 г Мука (цельнозерновая) 50 г Сыр (чеддер тёртый) 50 г Гвоздика 4 шт. Лавровый лист 2 шт. Мускатный орех щепотка

Разогрейте сковороду, положите рыбу и залейте 500 мл молока.

Добавьте нарезанный лук, гвоздику, лавровые листья и долейте оставшееся молоко. Доведите молоко до кипения, уменьшите огонь и тушите блюдо 8 минут.

Переложите рыбу на тарелку, процедите молоко в посуду и оставьте охлаждаться.

Разделите рыбу на крупные куски и выложите в форму для выпечки.

Отварите яйца. Когда вода закипит, оставьте их на огне на 10 минут. Остудите в холодной воде. Очистите, нарежьте на четвертинки и разложите поверх рыбы. Посыпьте блюдо нарезанной петрушкой.

Для соуса растопите в сковороде 50 г сливочного масла, добавьте муку и оставьте на среднем огне на минуту. Выключите огонь и постепенно вливайте охлаждённое молоко. Перемешивайте соус, пока он не загустеет. Снова включите огонь, доведите соус до кипения и готовьте ещё 5 минут, пока он не начнёт прилипать к ложке.

Перелейте соус в посуду, добавьте мускатный орех, приправьте и посолите по вкусу. Залейте получившимся соусом рыбу.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Отварите картофель до готовности. Нарежьте на кружочки и с помощью кулинарной кисти смажьте его оставшимся маслом и молоком.

Выложите кружочки картофеля поверх пирога, начиная с края блюда, чтобы рыба была полностью покрыта.

Засыпьте пирог тёртым сыром и запекайте 40 минут.

Дайте пирогу немного остыть, нарежьте и подавайте к столу.

Статьи по теме Цесарка и пастух: как приготовить пастуший пирог по фирменному рецепту Марка Стаценко Рецепт дня: самый популярный пирог в истории Рецепт дня: вишнёвый пирог из «Твин Пикса» Рецепт дня: тыквенный пирог

Запись «Рецепт дня: рыбный пирог с картофелем» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.