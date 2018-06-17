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Рецепт дня: рыбный пирог с картофелем
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Рецепт дня: рыбный пирог с картофелем 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
824 calories
Рыбный пирог с картофелем
В этом рецепте лучше использовать рыбу двух видов — белую и треску. Рыбный пирог с картофелем СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 80 минут PT1H20M PT1H20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 824 ккал
Ингредиенты
Рыба (белая филе) 400 г Рыба (треска филе) 400 г Картофель 1 кг Лук (репчатый) 1 шт. Петрушка 1 пучок Молоко 600 мл Яйца 4 шт. Масло (сливочное) 100 г Мука (цельнозерновая) 50 г Сыр (чеддер тёртый) 50 г Гвоздика 4 шт. Лавровый лист 2 шт. Мускатный орех щепотка
Разогрейте сковороду, положите рыбу и залейте 500 мл молока.
Добавьте нарезанный лук, гвоздику, лавровые листья и долейте оставшееся молоко. Доведите молоко до кипения, уменьшите огонь и тушите блюдо 8 минут.
Переложите рыбу на тарелку, процедите молоко в посуду и оставьте охлаждаться.
Разделите рыбу на крупные куски и выложите в форму для выпечки.
Отварите яйца. Когда вода закипит, оставьте их на огне на 10 минут. Остудите в холодной воде. Очистите, нарежьте на четвертинки и разложите поверх рыбы. Посыпьте блюдо нарезанной петрушкой.
Для соуса растопите в сковороде 50 г сливочного масла, добавьте муку и оставьте на среднем огне на минуту. Выключите огонь и постепенно вливайте охлаждённое молоко. Перемешивайте соус, пока он не загустеет. Снова включите огонь, доведите соус до кипения и готовьте ещё 5 минут, пока он не начнёт прилипать к ложке.
Перелейте соус в посуду, добавьте мускатный орех, приправьте и посолите по вкусу. Залейте получившимся соусом рыбу.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Отварите картофель до готовности. Нарежьте на кружочки и с помощью кулинарной кисти смажьте его оставшимся маслом и молоком.
Выложите кружочки картофеля поверх пирога, начиная с края блюда, чтобы рыба была полностью покрыта.
Засыпьте пирог тёртым сыром и запекайте 40 минут.
Дайте пирогу немного остыть, нарежьте и подавайте к столу.
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Запись «Рецепт дня: рыбный пирог с картофелем» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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