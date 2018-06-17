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Научное шоу на кухне: заставляем лёд петь и делаем «бомбы» вместе с многодетной мамой
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Научное шоу на кухне: заставляем лёд петь и делаем «бомбы» вместе с многодетной мамой 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
В прошлых выпусках мы показали 10 простых опытов для самых маленьких (но делать их надо всё равно под присмотром взрослых — понадобятся спички), а сегодня покажем ещё 6, часть — с сухим льдом, самые крутые.
Повторяйте, не бойтесь, всё работает — проверили сами.
Опыт первый «Парящая свеча»
— Для этого опыта нам понадобится пищевой краситель, вода, свечка-таблетка, бокал и тарелка. Наливаем немного воды на тарелку, ставим туда свечку и поджигаем её. Потом закрываем стаканом и смотрим, что будет — вода со свечкой внутри бокала начинает подниматься, — рассказывает Ольга.
Опыт второй «Растущие таблетки»
— Здесь нам понадобится сухое горючее в таблетках — его можно купить в магазинах для туристов, глюконат кальция, который можно купить в любой аптеке, и спички. Горючее кладём на противень, на большую таблетку горючего — пару таблеток глюконата кальция, поджигаем. И появляются растущие змеи из глюконата кальция, — объясняет многодетная мама.
Опыт третий «Исчезающий йод»
— Для этого простого, но интересного опыта нам понадобится аскорбиновая кислота, йод и ёмкость с водой. Наливаем йод в воду — она становится жёлтой, потом добавляем в эту же ёмкость аскорбиновую кислоту, и вода снова становится прозрачной, — рассказывает Ольга.
Опыт четвёртый «Туман на кухне»
— Для следующего опыта нам понадобится искусственный лёд, его можно заказать в магазине всего лишь по 100 рублей за килограмм, и горячая вода. Опыт очень простой — мы просто смешиваем сухой лёд с горячей водой и смотрим, что получится, — рассказывает «заведующая лабораторией».
Опыт пятый «Поющий лёд»
— Для этого опыта нам понадобится сухой лёд, противень и ложка. Её надо подержать под горячей водой, а потом прикоснуться к льдинкам. И мы услышим «музыку» — лёд «запоёт», — объясняет многодетная мама.
Опыт шестой «Вулкан из мыльных пузырей»
— Сейчас нам снова понадобится сухой лёд, тёплая вода и моющее средство. Насыпаем в тарелку сухой лёд, добавляем моющее средство, а потом наливаем горячую воду. И получается вулкан из мыльных пузырей, из которых идёт пар, — говорит Ольга.
В следующее воскресенье мы покажем ещё несколько интересных опытов, а вы пока отрабатывайте эти!
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