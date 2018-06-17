16 самых полезных овощей для человека

Не секрет, что овощи — своеобразные аккумуляторы, подпитывающие нас нужными элементами. Они приносят огромную пользу для организма, поэтому эксперты уверены: большая часть дневного рациона должна состоять именно из овощей. К тому же овощи — доступные и универсальные продукты, из которых можно приготовить сотни вкусных блюд. К счастью, наш выбор по-настоящему велик: чтобы быть в форме, не придется давиться одним и тем же плодом. Вот 16 самых полезных овощей, которые должны быть в рационе.

Авокадо

Начнем с того, что авокадо — вовсе не овощ, как мы привыкли считать, а самый настоящий фрукт. Правда, из-за совсем не сладкого вкуса едва ли его можно использовать для приготовления классических фруктовых блюд. Питательные свойства авокадо действительно впечатляют: этот небольшой, но очень полезный плод не только является мощным источником многочисленных витаминов и минералов, но и содержит большое количество мононенасыщенных жиров. Авокадо можно добавлять в смузи и салаты, готовить из него соус, смешав в блендере с приправами и водой, или использовать для приготовления экзотических блюд вроде мексиканского окуня гуакамоле — все зависит от вашей фантазии и свободного времени.

Помидоры

Как и авокадо, помидор — это фрукт, хотя мы и привыкли считать его овощем. Этот плод — источник ликопина — красного пигмента, который и придает ему характерный цвет. Ликопин — мощный антиоксидант, помогающий защитить организм от множества заболеваний, в том числе и простуды. Кроме того, помидоры содержат калий, магний, цинк, фосфор и другие минералы, столь необходимые для организма. Поэтому выбирайте томаты помясистее и ешьте их как можно чаще. Главное — чтобы они были качественными и свежими.

Артишок

Артишок богат витаминами и минералами: несмотря на свои средние размеры, он обеспечивает организм примерно 40% от ежедневной нормы клетчатки. Именно поэтому артишоки незаменимы для человека, мечтающего похудеть. К тому же их можно использовать для приготовления самых разнообразных блюд: жарить, тушить или добавлять в выпечку. К сожалению, артишоки нелегко достать в течение всего года, поэтому насладитесь ими по максимуму в их сезон.

Руккола

Руккола — главный ингредиент салатов и ​​соусов: она придает блюдам экзотический терпкий вкус, за который ее так любят повара. Эта трава обладает сильным противораковым действием. Не забывайте покупать пакетик свежей зелени во время походов в магазин и помните, что руккола должна быть свежей, иначе ее вкус заметно ухудшается.

Спаржа

Спаржу никогда не спутаешь с другим овощем — все из-за ее уникальной формы, напоминающей копье. Хотя ее не часто используют для приготовления ежедневных блюд, спаржа широко доступна и стоит не слишком дорого. Помимо отличных вкусовых качеств, полезная спаржа обладает противовоспалительными свойствами и действует как естественный диуретик.

Свекла

Свекла — важный и полезный ингредиент наших любимых блюд. Ну какой винегрет обойдется без этого яркого корнеплода? В составе свеклы присутствует бетаин — вещество, помогающее уменьшить отложения жира в печени и предотвратить их дальнейшее появление. Именно по этой причине свекольный сок — завсегдатай всех детокс-программ. Свекла также помогает снизить артериальное давление, улучшает физическую выносливость и замедляет прогрессирование деменции.

Болгарский перец

Красный сорт болгарского перца содержит капсаицин — вещество, которое придает перцам их пряный аромат. Исследования показали, что капсаицин действует как обезболивающее. Кроме того, он защищает организм от онкологических заболеваний и помогает снизить вес. Перец можно есть просто так, добавлять в салаты или запекать в духовке, наполнив различными ингредиентами (например, рисом, другими овощами и специями) — будет вкусно и полезно.

Брокколи

Брокколи не зря удостоилась звания «суперфуда». Этот полезнейший овощ, по форме больше напоминающий карликовое дерево, содержит множество питательных веществ, таких как витамины К, А и С. Последнего в брокколи даже больше, чем в апельсинах — одна порция зеленого овоща обеспечит более 100% от ежедневной нормы. Кроме того, этот овощ богат белками — на одну чашку брокколи их приходится более 2 г.

Капуста

Капуста содержит достаточное количество воды и клетчатки, при этом в миске свежих листочков — всего 22 калории. Именно поэтому капусту рекомендуется употреблять всем тем, кто хочет сбросить лишний вес. Чаще всего капусту добавляют в супы или используют для приготовления голубцов, но не забывайте есть ее и в свежем виде. Правда, перебарщивать не стоит, иначе легко заполучить вздутие живота.

Морковь

Если провести опрос среди окружающих и поинтересоваться у них, какую пищу следует есть, чтобы получить нужную порцию витамина А, большинство сразу же скажет вам о моркови. И ведь это действительно так: оранжевый корнеплод содержит большое количество бета-каротина — каротиноида, который в организме превращается в витамин А. Одна чашка моркови обеспечивает более 400% от ежедневной нормы этого витамина. Регулярное употребление моркови защищает зрение, снижает риск сердечных заболеваний, борется с разными формами рака и помогает в заживлении ран.

Сельдерей

Сельдерей — любимец всех людей, мечтающих привести себя в форму к пляжному сезону. Его часто позиционируют как продукт с нулевой калорийностью — если верить теории, на переваривание сельдерея наш организм тратит больше калорий, чем содержится в самом зеленом растении. Кстати, чтобы не жевать стебли просто так, попробуйте сбрызнуть их миндальным маслом или намазать хумусом — еда станет намного вкуснее.

Огурцы

Учитывая твердость огурцов, трудно поверить, что они состоят из воды более чем на 95%. Когда вы жуете огурец, вы практически пьете полезную воду, обогащенную витаминами, минералами и другими полезными веществами. Огурцы содержат флавоноиды (апигенин, кверцетин и кемпферол) — мощные антиоксиданты, которые снижают урон, наносимый свободными радикалами, присутствующими в организме.

Лук входит в число самых популярных овощей, применяемых для приготовления пищи. Он невероятно полезен, и есть его можно большими порциями (правда, из-за характерного запаха не каждый на это осмелится). Лук содержит большое количество кверцетина — противовоспалительного, антигистаминного и противоракового соединения. Кстати, лук можно выращивать прямо на подоконнике — это потребует минимальных усилий, зато свежие запасы всегда будут под рукой.

Картофель

Люди привыкли считать картофель далеко не самым полезным продуктом. Одна из причин — тот факт, что картошка часто служит основой для приготовления нездоровых блюд (вспомните любимый картофель фри из фастфудов и чипсы). Тем не менее картофель может быть очень полезен для здоровья, если есть его в разумных количествах и правильно готовить. Например, вместо того, чтобы обжарить клубни в масле, их можно сварить, приготовить на пару или запечь в духовке. Также не стоит полностью избавляться от кожицы, поскольку она богата питательными веществами.

Тыква

Как правило, оранжевые овощи и фрукты, в том числе и тыква, — мощные источники витамина А. В чашке вареной тыквы содержится более 200% от ежедневной нормы этого витамина. Кроме того, тыква — источник витаминов группы В, таких как В3 (ниацин) и В9 (фолат), витамина С и калия. Поэтому не стоит ждать октября, чтобы запастись тыквой — сделайте ее частью своего рациона уже с сегодняшнего дня.

Шпинат

В отличие от других видов листовой зелени шпинат не обладает ярко выраженным вкусом, поэтому он отлично подходит для самых разных рецептов, будь то салаты или пироги. Моряк Попай из одноименного мультика не зря так любил этот полезный продукт: хотя в нем очень мало калорий, он изобилует питательными веществами. К примеру, чашка свежих листьев шпината дает организму 181% от дневной нормы витамина К, 56% витамина А и 5% железа.