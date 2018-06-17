Продукты, которые нельзя есть сырыми

На любой кухне существует много вполне традиционные продукты, ошибки в приготовлении которых могут привести к фатальным последствиям. В честности, если их не доварить или съесть сырыми, можно нажить себе не только болезней, но и внезапных пищевых отравлений. И хотя сегодня даже термически необработанные продукты научились очищать и подвергать тщательному ветеринарному контролю, нужно быть начеку — никогда не знаешь, насколько добросовестный производитель тебе это продал.

Все мы помним как Рокки из фильма с Сильвестром Сталлоне поглощал десятками сырые яйца, рассчитывая на то, что необработанный белок сделает его мускулы крепче. Это совершенно справедливое ожидание, вот только вместе с белком есть риск проглотить сальмонеллу, которая не часто, но встречается в желтке. Если быть точными, то сальмонеллу вы найдете в одном из 30000 яиц, но и такому риску себя подвергать не хочется.

Курица

Между моментом, когда курицу на предприятии забили и приготовили к реализации и прибытием партии куриного мяса в торговую точку с тушкой может произойти много интересного. В частности, куриное мясо очень подвержено нападениям крохотных, незаметных глазу паразитов. И они попадут в ваш организм, если ваши куриные котлеты или жаркое будут недостаточно хорошо прожарены. Кстати, не стоит перед приготовлением курицу мыть в проточной воде. Избавиться от вредных бактерий и других организмов это не поможет, зато с брызгами воды все эти напасти могут попасть на другую пищу.

Косточки фруктов

Косточковые фрукты — отличный способ напитаться витаминами, но следует знать и об опасности, которую они в себе таят. Если расколоть ядрышко персика, манго или абрикоса, внутри обнаружится белая мягкая съедобная на вид масса. И она действительно вкусная, но есть ее не стоит, если только вы не выудили косточку из компота. Дело в том, что в них содержится вещество под названием амигдалин, которое становится цианидом при контакте с внешней средой. Конечно, нужно съесть много косточек, чтобы получить отравление, но поберегитесь.

Картофель

Кажется, никто и не есть сырой картофель, но многие любят, чтобы он был недостаточно прожаренным, например. В этом есть опасность. Картофель своеобразно реагирует на солнечный свет. Под ультрафиолетом химикат, содержащийся в клубнях, становится очень токсичным. Его употребление в сыром виде приведет к приступам тошноты и мигреням.

Свинина

Конечно, с современными способами проверки свиного мяса можно уже не просить каждый раз стейк сильной прожарки, средняя тоже подойдет. Но все же не заказывайте стейк-«rare», поскольку свинина все же имеет потенциал заразить вас какой-нибудь дрянью вроде трихинеллеза, круглого червя или свиного цепня. А последний, между прочим, может вырастать до 6 метров в желудке свиньи, а значит, и человека.

Красная фасоль

Фасоль готовится очень долго и всегда есть риск не доварить ее. А это значит, что, попробовав полусырое блюдо из фасоли, вы можете серьезно отравиться. Виновник — естественный токсин, содержащийся в красной фасоли, называемый лектином. Чтобы избежать неприятностей, замачивайте фасоль перед готовкой в течение минимум пяти часов.

Листья ревеня

Ревень — отличная начинка для пирога или основа для компота. Но сырым его лучше не есть, хотя вкус он имеет своеобразный и привлекательный. Стебли вреда не принесут, но вот в листьях содержится такой высокий уровень токсина под названием щавелевая кислота, что можно серьезно повредить почки и даже умереть.