Ещё
Продукты, которые нельзя есть сырыми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продукты, которые нельзя есть сырыми 

Steaklovers.ru 54 минуты назад
Фото: Steaklovers.ru
На любой кухне существует много вполне традиционные продукты, ошибки в приготовлении которых могут привести к фатальным последствиям. В честности, если их не доварить или съесть сырыми, можно нажить себе не только болезней, но и внезапных пищевых отравлений. И хотя сегодня даже термически необработанные продукты научились очищать и подвергать тщательному ветеринарному контролю, нужно быть начеку — никогда не знаешь, насколько добросовестный производитель тебе это продал.
Все мы помним как Рокки из фильма с Сильвестром Сталлоне поглощал десятками сырые яйца, рассчитывая на то, что необработанный белок сделает его мускулы крепче. Это совершенно справедливое ожидание, вот только вместе с белком есть риск проглотить сальмонеллу, которая не часто, но встречается в желтке. Если быть точными, то сальмонеллу вы найдете в одном из 30000 яиц, но и такому риску себя подвергать не хочется.

Курица

Между моментом, когда курицу на предприятии забили и приготовили к реализации и прибытием партии куриного мяса в торговую точку с тушкой может произойти много интересного. В частности, куриное мясо очень подвержено нападениям крохотных, незаметных глазу паразитов. И они попадут в ваш организм, если ваши куриные котлеты или жаркое будут недостаточно хорошо прожарены. Кстати, не стоит перед приготовлением курицу мыть в проточной воде. Избавиться от вредных бактерий и других организмов это не поможет, зато с брызгами воды все эти напасти могут попасть на другую пищу.

Косточки фруктов

Косточковые фрукты — отличный способ напитаться витаминами, но следует знать и об опасности, которую они в себе таят. Если расколоть ядрышко персика, манго или абрикоса, внутри обнаружится белая мягкая съедобная на вид масса. И она действительно вкусная, но есть ее не стоит, если только вы не выудили косточку из компота. Дело в том, что в них содержится вещество под названием амигдалин, которое становится цианидом при контакте с внешней средой. Конечно, нужно съесть много косточек, чтобы получить отравление, но поберегитесь.

Картофель

Кажется, никто и не есть сырой картофель, но многие любят, чтобы он был недостаточно прожаренным, например. В этом есть опасность. Картофель своеобразно реагирует на солнечный свет. Под ультрафиолетом химикат, содержащийся в клубнях, становится очень токсичным. Его употребление в сыром виде приведет к приступам тошноты и мигреням.

Свинина

Конечно, с современными способами проверки свиного мяса можно уже не просить каждый раз стейк сильной прожарки, средняя тоже подойдет. Но все же не заказывайте стейк-«rare», поскольку свинина все же имеет потенциал заразить вас какой-нибудь дрянью вроде трихинеллеза, круглого червя или свиного цепня. А последний, между прочим, может вырастать до 6 метров в желудке свиньи, а значит, и человека.

Красная фасоль

Фасоль готовится очень долго и всегда есть риск не доварить ее. А это значит, что, попробовав полусырое блюдо из фасоли, вы можете серьезно отравиться. Виновник — естественный токсин, содержащийся в красной фасоли, называемый лектином. Чтобы избежать неприятностей, замачивайте фасоль перед готовкой в течение минимум пяти часов.

Листья ревеня

Ревень — отличная начинка для пирога или основа для компота. Но сырым его лучше не есть, хотя вкус он имеет своеобразный и привлекательный. Стебли вреда не принесут, но вот в листьях содержится такой высокий уровень токсина под названием щавелевая кислота, что можно серьезно повредить почки и даже умереть.
Steaklovers.ru: последние новости
Что едят люди, дожившие в здравии до 100 лет 8 вкусных причин полюбить мексиканскую кухню 4 правила идеального жареного риса
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного8
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными45
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место78
Пуговка показала «беременный» живот17
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение