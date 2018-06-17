5 главных способов приготовить мясо

Существует бесчисленное количество рецептов мяса, у каждого из которых может быть десятки вариаций. Но основных способов приготовления мяса не так уж и много — их можно насчитать всего пять. Эти способы представляют целое поле возможностей: тонкостей тут столько, что изучать их можно не один год. Однако важно вспомнить об основах хотя бы потому, что именно здесь кроется мастерство идеально приготовленного мяса.

Гриль

Общее название метода приготовления мяса на углях или специальных приборах с нагревательным элементом. Есть несколько разновидностей грилей; большинство из них входит в одну из трех категорий: на газу, электрические и древесном угле. Существуют дискуссии по поводу использования угля или газа в качестве метода. Способ может показаться простым, но на деле тут множество нюансов. Пища располагается на решетке для приготовления над решеткой для угля. Уголь равномерно распределен по всей решетке. Приготовление идет за счет прямого жара, идущего от угля, и в не столь значительной степени от жара, отражающегося от крышки и стенок гриля. Это могут быть стейки из говядины, рыбы, птицы, овощи и т. д. В этом случае температура внутри гриля превышает 300 градусов °C, что приводит к быстрому закупориванию пор пищи, благодаря чему приготовленные блюда становятся более нежными. Оно в меньшей степени высыхает во время приготовления, несмотря на наличие, как правило, поджаренной корочки. Кроме того, под воздействием высокой температуры происходит быстрое вытапливание жира, благодаря чему приготовленная пища становится менее жирной. Этот факт отмечается диетологами.

Жарка на сковороде

Такой способ подойдет для приготовления нетолстых кусков мяса. В качестве нагреваемой поверхности тут выступает поверхность сковороды, которая может быть как с ровным дном, так и со специальными ребрами — такие используют для приготовления стейков в стейк-хаусах. Для этого куски предварительно обжаривают на сковороде и и после доводят в духовом шкафу. Жарка на сковороде — это наиболее быстрый и отлично подходящий для нетолстых и нежных кусков говядины способ приготовления. Рекомендуем использовать гриль-сковороду или же оперативно удалять излишки соков и жира при приготовлении на обычной сковороде.

Запекание

Духовой шкаф — великое изобретение человечества, наследник дровяной печи, сегодня есть на каждой кухне. Они могут быть различными по устройству, но всегда используют один принцип работы — еда готовится без прямого контакта с огнем или нагревательной поверхностью. Тем самым, еда приготовленная в духовке, становится гораздо полезнее любой другой. Да и в плане равномерности тепловой обработки — духовка непревзойденный лидер. Перед началом готовки важно выбрать правильный температурный режим. От этого во многом зависит конечный результат. Лучше всего не гнаться за большими температурами и выбрать средний режим, пускай даже увеличив время приготовления. Если вы обладаете особым терпением и располагаете временем, можете попробовать приготовить блюдо при самой низкой возможной температуре — это увеличит время, зато позволит еде сохранить вкус и полезные свойства. В том случае, если необходима румяная корочка, лучше сделать ее на начальной или на финальной стадии приготовления, увеличив температуру на короткий срок. Запекание в духовке рекомендовано для больших кусков мяса.

Тушение

Тушение — важный способ приготовления мяса, который подходит для некрупных кусков мяса. Тушение — это длительная тепловая обработка мяса в емкостях с толстыми стенками. Такой способ подходит для низких сортов мяса, которые отлично подходят для жаркого, гуляша, рагу и прочих блюд. Во время тушения куски мяса готовятся в собственном соку. Время тушения зависит от вида и сорта мяса, а также от его объема: тушение порционных кусков составляет 40–60 мин, большого куска — до 2,5 часов. Тушеное мясо можно тушить как отдельно и подавать как самостоятельное блюдо с овощным гарниром, так и сразу тушить с овощами.

Сувид

В переводе с французского sous-vide переводится как «в вакууме», что довольно точно отражает суть этого метода. В теории методика проста и понятна: продукт упаковывается в вакуумный пакет, после чего готовится в воде, температура которой колеблется в диапазоне 50-70 градусов Цельсия. Сам процесс готовки может занимать очень и очень продолжительное время — это зависит от продукта и режима приготовления. Но, в целом, цикл готовки будет гораздо продолжительнее привычных методов жарки или варки. Для готовки используется специальная техника — сувид-машина, которую русскоязычные локализаторы уже окрестили медленноваркой.