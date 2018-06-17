Три аналога «симиту» в России

У нас, когда произносится слово «симит», ни у кого не возникает сомнений… Трудно встретить кого-то, кто может отказаться от хрустящего, обильно посыпанного кунжутом симита, особенно если рядом лежит кусочек сыра и дымится чай.

В России можно найти замену симиту. К тому же размер в размер. Или побольше, поменьше. Конечно, вкус будет другим, но вы можете найти утешение в сходстве по форме.

Более того, влюбиться в собственные вкусы этих лакомств — проще простого!

«Баранки», «бублики», «сушки» — вот виды аналогичных кондитерских изделий в России, которые выпекаются из пшеничной муки, и особенно детей от них за уши не оттянешь.

Баранка впервые появилась в официальных документах во времена Петра I. Это изделие средней твердости в форме круга, которое, как предполагается, имеет белорусское происхождение, и сегодня является одним из самых любимых детьми продуктов. Баранки имеют диаметр 7-10 сантиметров и толщину 1,5-2,5 сантиметра.

А бублики, о которых слагают песни, обрели особую популярность в Одессе и распространились по всему бывшему советскому пространству. По сравнению с баранкой это более мягкая выпечка, которая сверху присыпается маком и напоминает наш симит-погачу.

Сушка, как можно понять из названия, — более сухое изделие. Сушки, которые по величине меньше баранок и выпекаются в форме маленького кольца, также можно назвать «русскими крекерами». Малыши, у которых режутся зубы, обожают баранки и сушки. Но и взрослые, особенно те, кто любит чай, могут есть их с большим аппетитом.