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Три аналога «симиту» в России
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Три аналога «симиту» в России 

ИноСМИ 48 минут назад
Фото: ИноСМИ
У нас, когда произносится слово «симит», ни у кого не возникает сомнений… Трудно встретить кого-то, кто может отказаться от хрустящего, обильно посыпанного кунжутом симита, особенно если рядом лежит кусочек сыра и дымится чай.
В России можно найти замену симиту. К тому же размер в размер. Или побольше, поменьше. Конечно, вкус будет другим, но вы можете найти утешение в сходстве по форме.
Более того, влюбиться в собственные вкусы этих лакомств — проще простого!
«Баранки», «бублики», «сушки» — вот виды аналогичных кондитерских изделий в России, которые выпекаются из пшеничной муки, и особенно детей от них за уши не оттянешь.
Баранка впервые появилась в официальных документах во времена Петра I. Это изделие средней твердости в форме круга, которое, как предполагается, имеет белорусское происхождение, и сегодня является одним из самых любимых детьми продуктов. Баранки имеют диаметр 7-10 сантиметров и толщину 1,5-2,5 сантиметра.
А бублики, о которых слагают песни, обрели особую популярность в Одессе и распространились по всему бывшему советскому пространству. По сравнению с баранкой это более мягкая выпечка, которая сверху присыпается маком и напоминает наш симит-погачу.
Сушка, как можно понять из названия, — более сухое изделие. Сушки, которые по величине меньше баранок и выпекаются в форме маленького кольца, также можно назвать «русскими крекерами». Малыши, у которых режутся зубы, обожают баранки и сушки. Но и взрослые, особенно те, кто любит чай, могут есть их с большим аппетитом.
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