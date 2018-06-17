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4 правила идеального жареного риса
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4 правила идеального жареного риса 

Steaklovers.ru 50 минут назад
Фото: Steaklovers.ru
У многих из нас рис ассоциируется непременно с варкой, однако потенциал этого гарнира много шире. Одним из самых популярных способов приготовления риса является обжаривание. Жареный рис является распространенным ингредиентом восточноазиатских и особенно китайских блюд. В процессе обжаривания в рис могут добавляться дополнительные ингредиенты, делающие его полноценным блюдом. Самая распространенная у нас форма жареного риса (несмотря на некоторое различие в технике приготовления) — это плов, вариаций приготовления которого в мире гораздо больше. Почти каждый может найти идеальный вариант блюда для себя, ведь в зависимости от ингредиентов и прожарки, блюдо из жареного риса может иметь разную жирность, калорийность и оттенки вкуса. Но самое главное здесь — это знать базовые основы, без которых хороший жареный рис практически невозможен.
Дайте рису отдохнуть
Самая большая ошибка, которую допускают при приготовлении классического жареного риса — это использование свежесваренного риса, который не достаточно хорошо остыл, высох и охладился. Главный секрет приготовления настоящего восточного жареного риса — это дать возможность рису остыть в течение одной ночи.
Холод ускоряет подготовку
Если у вас категорически нет времени заранее варить рис и подготавливать его, то на помощь может прийти холодильник. В этом случае отварной рис надо тонким слоем разложить на ровную поверхность и поместить в морозилку на 20 минут. Дальнейшее замораживание может вызвать образование комков, поэтому вытаскиваем рис из морозилки, перекладываем в более удобную посуду и помещаем в общее отделение на пару часов. Все, рис готов к обжариванию.
Все ингредиенты должны быть сразу наготове
Вы когда-нибудь видели, как готовят в воке китайские повара? Все происходит с удивительной скоростью. Приготовление жареного риса проходит очень быстро и требует постоянного перемешивания. Кроме этого, вам необходимо добавить множество ингредиентов, если вы, конечно, не жарите рис сам по себе. Поэтому убедитесь, что все ингредиенты уже измельчены, подготовлены и находятся от вас на расстоянии вытянутой руки.
Как жарить
В Испании жареный рис называют сокаррат. Обычно, это золотистый хрустящий нижний слой из паэльи, который находится в непосредственном контакте с дном и жаром. Идеальный жареный рис должен быть именно таким.
Вот как его получить. После первичного процесса обжаривания риса и других ингредиентов на сильном огне, прижмите его к дну сковороды крупной лопаткой. В таком положении держите его 2 минуты, после чего тщательно перемешайте содержимое сковороды и повторите процедуру заново.
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