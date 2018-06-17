Жимолость: как заготовить ягоду так, чтобы она сохранила полезные свойства

Первая созревающая в нашем регионе ягода обладает уникальным свойством — даже после термической обработки она сохраняет полезные свойства. Варенье и компот — для любителей, протертая с сахаром и превращенная в оригинальный мармелад, — ягода хороша во всех видах.

Но лучше всего ее морозить. Тогда зимой вы получите свежую ягоду, из которой можно сделать все, что угодно, от перечисленного варенья и иже с ним до начинки для пирогов.

Сегодня для замораживания ягод придумано много разного: от пакетиков с клипсообразными застежками и удобных пластиковых емкостей до вакуумных пакетиков. Но что делать, если вдруг вы оказались без всей этой красоты, а ягоды вот-вот упадут на землю?

Придется вспомнить недавнее прошлое и воспользоваться очень удобным и годами проверенным способом заготовки.

Для этого нужно взять пакет из-под молока, аккуратно срезать его верх, убрав пластмассовую клипсу-отверстие. Внутри пакета — слой фольги, который позволит ягодам отлично сохраниться. Теперь пакет нужно очень хорошо вымыть, потом обдать его содовым раствором и очень хорошо просушить. Ягоды нужно ополоснуть и рассыпать тонким слоем на полотенце и периодически перетряхивать их на нем, чтобы тоже высохли полностью.

Когда ягоды и пакет готовы, заполните ими пакет не более чем на половину, после чего немного сожмите и, очень плотно соединив стенки пакета сверху, закройте его. Можно убрать бумажный пакет в небольшой фасовочный пакетик, но можно этого и не делать, если вы закрыли пакет плотно.

Теперь — главная хитрость. После того, как вы убрали пакет в морозилку, достаньте его через полчаса и встряхните — не очень интенсивно. В идеале вы должны услышать, как «перестукиваются» ягодки внутри. Затем уберите ягоды обратно, а потом сделайте то же самое еще через полчаса. Все, заготовка завершена. В результате вы зимой достанете из пакета ягодки не слипшиеся, а рассыпчатые, равномерно промороженные. Если вы их оставите на тарелке на полчаса, получите «привет из лета».

Точно таким же способом можно замораживать все ягоды, в том числе садовую землянику. Некоторые опытные дачники уверены, что замороженные в молочных пакетах ягоды сохраняются лучше, чем в вакуумных пакетах и т.п.

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