Ещё
Жимолость: как заготовить ягоду так, чтобы она сохранила полезные свойства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жимолость: как заготовить ягоду так, чтобы она сохранила полезные свойства 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Первая созревающая в нашем регионе ягода обладает уникальным свойством — даже после термической обработки она сохраняет полезные свойства. Варенье и компот — для любителей, протертая с сахаром и превращенная в оригинальный мармелад, — ягода хороша во всех видах.
Но лучше всего ее морозить. Тогда зимой вы получите свежую ягоду, из которой можно сделать все, что угодно, от перечисленного варенья и иже с ним до начинки для пирогов.
Сегодня для замораживания ягод придумано много разного: от пакетиков с клипсообразными застежками и удобных пластиковых емкостей до вакуумных пакетиков. Но что делать, если вдруг вы оказались без всей этой красоты, а ягоды вот-вот упадут на землю?
Придется вспомнить недавнее прошлое и воспользоваться очень удобным и годами проверенным способом заготовки.
Для этого нужно взять пакет из-под молока, аккуратно срезать его верх, убрав пластмассовую клипсу-отверстие. Внутри пакета — слой фольги, который позволит ягодам отлично сохраниться. Теперь пакет нужно очень хорошо вымыть, потом обдать его содовым раствором и очень хорошо просушить. Ягоды нужно ополоснуть и рассыпать тонким слоем на полотенце и периодически перетряхивать их на нем, чтобы тоже высохли полностью.
Когда ягоды и пакет готовы, заполните ими пакет не более чем на половину, после чего немного сожмите и, очень плотно соединив стенки пакета сверху, закройте его. Можно убрать бумажный пакет в небольшой фасовочный пакетик, но можно этого и не делать, если вы закрыли пакет плотно.
Теперь — главная хитрость. После того, как вы убрали пакет в морозилку, достаньте его через полчаса и встряхните — не очень интенсивно. В идеале вы должны услышать, как «перестукиваются» ягодки внутри. Затем уберите ягоды обратно, а потом сделайте то же самое еще через полчаса. Все, заготовка завершена. В результате вы зимой достанете из пакета ягодки не слипшиеся, а рассыпчатые, равномерно промороженные. Если вы их оставите на тарелке на полчаса, получите «привет из лета».
Точно таким же способом можно замораживать все ягоды, в том числе садовую землянику. Некоторые опытные дачники уверены, что замороженные в молочных пакетах ягоды сохраняются лучше, чем в вакуумных пакетах и т.п.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что можно приготовить из жимолости
Первая ягода сезона поспела! Вся правда о жимолости, ее пользе и вреде
Вечерняя Москва: последние новости
Как приготовить соленые огурчики, чтобы они хрустели Найдена причина любви людей к жирной и калорийной пище Лучшие домашние маски для лица
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного9
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными47
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место80
Пуговка показала «беременный» живот17
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение