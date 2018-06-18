Продукт, который нужен диабетикам и гипертоникам

Канадские исследователи из Университета Гельфа обнаружили, что существует дешевый и доступный продукт, который способствует улучшению работы щитовидной железы, а также сердечно-сосудистой системы. Этим продуктом оказалась чечевица, красная и зеленая. Исследователи провели эксперимент с участием 24 человек. В рамках опыта добровольцы в течение недели должны были питаться смесью из риса с чечевицей и картофеля с чечевицей (в пропорциях 50 на 50), а также только рисом или только картофелем. Участникам замеряли уровень сахара в крови, а также артериальное давление. Спустя неделю выяснилось, что употребление фасоли существенно улучшает эти параметры. У людей, употреблявших рис и чечевицу, уровень сахара был на 20% ниже, чем у тех, кто ел просто рис. У добровольцев, употреблявших участников, кто питался картофелем и чечевицей, аналогичный показатель уровень сахара был ниже на 35%. Помимо этого у участников были зафиксированы снижение содержания холестерина в крови и нормализация давления.

«Чечевица крайне необходима людям, страдающим от заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем», — резюмировали в итоге научные специалисты.

В чечевице содержится много крахмала, натурального сахара, ненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Особенно богата чечевица такими микроэлементами, как магний, калий, железо. Благодаря большому количеству растворимой клетчатки употребление блюд из чечевицы улучшает пищеварение, защищает от рака прямой кишки. Чечевица очень полезна для женщин. Порция чечевицы содержит до 90% необходимой человеку суточной нормы фолиевой кислоты, поэтому врачи рекомендуют включать ее в рацион беременным женщинам для правильного формирования плода. Ранее МедикФорум писал о продуктах, употребление которых ускоряет процесс появления морщин.