Нельзя пройти мимо: бьюти-новинки недели

Лето уже в самом разгаре! По этому поводу многие косметические бренды выпустили средства, без которых вам точно не обойтись этим летом. В нашей подборке мы собрали лучшие новинки за эту неделю. Читайте внимательно и записывайте.

Помада-бальзам Ecstasy от Giorgio Armani В палитру помад прибавилось еще два летних цвета: коралловый и оранжевый. Легкая текстура идеально подойдет в жаркие дни, но при этом останется на губах даже после чашечки кофе. В состав губной помады входят три вида смягчающих масел, обеспечивает непрерывное питание и уход. очень легко создать эффект зацелованных губ, особенно актуальный в летний сезон: достаточно нанести помаду без карандаша точечными движениями, немного выходя за естественный контур, добавив чуть больше цвета в центре губ.

Love Mochi от NYX Новые нежные оттенки хайлайтеров от NYX запали нам в душу. Чтобы придать сияющий и свежей блеск кожи необходимо слегка нанести новинку на яблочки щек, при этом можно использовать как кисточку, так и подушечки пальцев.

Пудра от Если пока яркое солнце не дошло до вас, то новая бронзирующая пудра точно заменит вам его. Новинка придаст вышей коже слегка эффект смуглости, при этом не сделает из вас «подгоревшую курицу». Пудру также можно использовать на ключицы. В общем, без нее летом точно не обойтись!

Лимитированную коллекцию от St Наверно не найдется такого бьютиголика, который бы не слышал про невероятные масла. Так вот в коллекции сейчас пополнение. В честь-летнего юбилея марки, бренд выпустил лимитированную коллекцию, в которую входят масло авокадо, кокосовое масло и гель алоэ вера с мятой. И хоть содержимое флакончика не так сильно изменилось, но вот сама баночка стало более яркой и по-настоящему летней. Мы уже хотим!

Палетка для глаз Jelly от Kiko Новая палетка теней от получилось насыщенной и яркой. Новинка выручит вас в любой ситуации: когда вам срочно нужно будет собраться на свидание, пойти на бизнес встречу или просто отправиться на вечеринку с друзьями. И даже не переживайте, тени не скатаются у вас и надежно продержаться весь день!