Ягоды могут вредить организму

Эксперты в области здорового питания рекомендуют ежедневно съедать хотя бы горсть ягод, — в этих дарах природы содержится множество полезных нутриентов, включая антиоксидантные вещества, защищающие организм от повреждающего клетки окисления. Тем не менее, любителям ягод необходимо соблюдать предосторожность. Следует помнить, что ягоды так же, как и грибы, могут быть загрязнены токсичными веществами из почвы, а, значит, их употребление может привести к интоксикации организма. Об этом сообщила в интервью врач-диетолог Людмила Бабич.

«Ягоды подобно грибам обладают свойством активно втягивать в себя из почвы различные вещества. Польза ягод может быть нивелирована присутствием в них радионуклидов, особенно распространен цезий-137. При высоком потреблении ягод он может быть едва ли не смертельно опасным», — рассказала врач.

По словам специалиста, особенно много этого тяжелого металла может скапливаться в чернике, малине, бруснике, ежевике, землянике, рябине, калине и клюкве. Людмила Бабич пояснила: вышесказанное не означает, что от ягод нужно отказаться. Но приобретать их в местах стихийной торговли категорически не стоит — в этом плане гораздо безопаснее супермаркеты, в которых продукция проходит исследования на безопасность и экспертные проверки. Кроме того, не нужно съедать сразу много ягод. При умеренном употреблении и соблюдении правил безопасности их употребление может стать исключительно полезным.

«Ягоды питательны при низком содержании калорий и предотвращают ряд заболеваний, в том числе онкологию, чистят кровь, способствуют восстановлению поврежденных клеток печени, ускоряют метаболизм, повышают иммунитет», — отметила эксперт.

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