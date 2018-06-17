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Картофельная муссака
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Картофельная муссака 

Карельские вести 58 минут назад
Сытное блюдо для холодного дня: греческая запеканка из свиного фарша и картофеля.
Ингредиенты
Фарш из свинины 650 г  картофель 500 г  сметана 180 мл  яйца 2 шт  сыр чеддер 150 г  лук 1 шт  чеснок 2-3 зубчика
укроп по вкусу
тимьян 1 ч. л.
растительное масло 2 ст. л.
томатный сок 120 мл  вода 120 мл  Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон10 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Разогрейте масло в сковороде. Добавьте измельченный лук и чеснок, готовьте около минуты и добавьте фарш. Готовьте, постоянно помешивая, пока фарш не подрумянится. Затем влейте воду, доведите до кипения и тушите на небольшом огне около 10 минут. Снимите с огня, добавьте томатный сок, тимьян, соль и перец.
Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.
Сметану смешайте с яйцами и измельченным укропом. Сыр натрите на крупной терке.
В стеклянную или керамическую форму для запекания выложите треть мясной смеси, затем — слой картофеля, треть мяса, слой картофеля, половину сметанной смеси и половину тертого сыра. Затем выложите оставшееся мясо, картофель, сметанную смесь и оставшийся сыр.
Накройте форму крышкой или фольгой. Поместите в духовку примерно на 1,5 часа. В последние 10-15 минут снимите крышку, чтобы образовалась румяная корочка. Подавайте блюдо горячим.
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