Картофельная муссака 

Сытное блюдо для холодного дня: греческая запеканка из свиного фарша и картофеля.
Ингредиенты
Фарш из свинины 650 г картофель 500 г сметана 180 мл яйца 2 шт сыр чеддер 150 г лук 1 шт чеснок 2-3 зубчика
укроп по вкусу
тимьян 1 ч. л.
растительное масло 2 ст. л.
томатный сок 120 мл вода 120 мл Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон10 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Разогрейте масло в сковороде. Добавьте измельченный лук и чеснок, готовьте около минуты и добавьте фарш. Готовьте, постоянно помешивая, пока фарш не подрумянится. Затем влейте воду, доведите до кипения и тушите на небольшом огне около 10 минут. Снимите с огня, добавьте томатный сок, тимьян, соль и перец.
Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.
Сметану смешайте с яйцами и измельченным укропом. Сыр натрите на крупной терке.
В стеклянную или керамическую форму для запекания выложите треть мясной смеси, затем — слой картофеля, треть мяса, слой картофеля, половину сметанной смеси и половину тертого сыра. Затем выложите оставшееся мясо, картофель, сметанную смесь и оставшийся сыр.
Накройте форму крышкой или фольгой. Поместите в духовку примерно на 1,5 часа. В последние 10-15 минут снимите крышку, чтобы образовалась румяная корочка. Подавайте блюдо горячим.