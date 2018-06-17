Картофельная муссака

Сытное блюдо для холодного дня: греческая запеканка из свиного фарша и картофеля.

Ингредиенты

Фарш из свинины 650 г картофель 500 г сметана 180 мл яйца 2 шт сыр чеддер 150 г лук 1 шт чеснок 2-3 зубчика

укроп по вкусу

тимьян 1 ч. л.

растительное масло 2 ст. л.

томатный сок 120 мл вода 120 мл Способ приготовления

Время готовки2 ч Количество персон10 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Разогрейте масло в сковороде. Добавьте измельченный лук и чеснок, готовьте около минуты и добавьте фарш. Готовьте, постоянно помешивая, пока фарш не подрумянится. Затем влейте воду, доведите до кипения и тушите на небольшом огне около 10 минут. Снимите с огня, добавьте томатный сок, тимьян, соль и перец.

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.

Сметану смешайте с яйцами и измельченным укропом. Сыр натрите на крупной терке.

В стеклянную или керамическую форму для запекания выложите треть мясной смеси, затем — слой картофеля, треть мяса, слой картофеля, половину сметанной смеси и половину тертого сыра. Затем выложите оставшееся мясо, картофель, сметанную смесь и оставшийся сыр.

Накройте форму крышкой или фольгой. Поместите в духовку примерно на 1,5 часа. В последние 10-15 минут снимите крышку, чтобы образовалась румяная корочка. Подавайте блюдо горячим.