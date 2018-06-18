7 лучших продуктов для защиты сердца в жару

Жаркая и душная погода — тяжелое испытание для людей с нарушениями в работе сердца. Чтобы избежать осложнений и инфаркта, медики советуют употреблять в пищу определенные продукты. Питание в сезон жары следует корректировать: есть как можно меньше всего жирного, тяжелого и как можно больше легкой и полезной пищи. По мнению медиков, в рацион для профилактики сердечных недомоганий следует включить: Помидоры. Эти овощи — один из лучших источников антиоксиданта ликопина, защищающего клетки сердца от разрушения. Петрушка. Ее употребление препятствует образованию в сосудах тромбов. Темный виноград. Его ягоды полны веществ, которые нивелируют влияние свободных радикалов — молекул, нарушающих целостность клеток. Малина и черника. Прекрасно борются с опасным процессом загустения крови, укрепляют капилляры. Жирная рыба. Уменьшает воспаление в артериях, не дает формироваться тромбам. Нежирные молочные продукты. Их употребление уменьшает риск гипертонии в полтора раза. Бананы. Богаты главными «сердечными» минералами — калием, магнием, железом. Уменьшают артериальное давление, способствуют очищению сосудов от холестерина, снижают риск развития инсульта. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые поставили под сомнение полезность средиземноморской диеты, считавшейся лучшей для здоровья миокарда.