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Бутерброды с яйцами и шпротами
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Бутерброды с яйцами и шпротами 

Карельские вести 37 минут назад
Фото: Карельские вести
Сытный завтрак: бутерброды из черного хлеба с яичницей-болтуньей и шпротами.
Ингредиенты
Черный хлеб 2 ломтика
яйца 4 шт  шпроты 4 шт  сливочное масло по вкусу
зеленый лук 3-4 стебля
зелень (петрушка, кинза, руккола) по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте в сковороде немного сливочного масла. Вбейте яйца, посолите, добавьте измельченный зеленый лук и обжарьте, постоянно помешивая.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Смажьте ломтики хлеба небольшим количеством масла. Выложите на них зелень, затем яйца и шпроты. Посолите и поперчите. При желании дополнительно посыпьте измельченным зеленым луком. Подавайте сразу.
Фото: Pinterest
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