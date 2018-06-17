Бутерброды с яйцами и шпротами 

Сытный завтрак: бутерброды из черного хлеба с яичницей-болтуньей и шпротами.
Ингредиенты
Черный хлеб 2 ломтика
яйца 4 шт шпроты 4 шт сливочное масло по вкусу
зеленый лук 3-4 стебля
зелень (петрушка, кинза, руккола) по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте в сковороде немного сливочного масла. Вбейте яйца, посолите, добавьте измельченный зеленый лук и обжарьте, постоянно помешивая.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Смажьте ломтики хлеба небольшим количеством масла. Выложите на них зелень, затем яйца и шпроты. Посолите и поперчите. При желании дополнительно посыпьте измельченным зеленым луком. Подавайте сразу.
Фото: Pinterest