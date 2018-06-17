Бутерброды с яйцами и шпротами

Сытный завтрак: бутерброды из черного хлеба с яичницей-болтуньей и шпротами.

Ингредиенты

Черный хлеб 2 ломтика

яйца 4 шт шпроты 4 шт сливочное масло по вкусу

зеленый лук 3-4 стебля

зелень (петрушка, кинза, руккола) по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте в сковороде немного сливочного масла. Вбейте яйца, посолите, добавьте измельченный зеленый лук и обжарьте, постоянно помешивая.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Смажьте ломтики хлеба небольшим количеством масла. Выложите на них зелень, затем яйца и шпроты. Посолите и поперчите. При желании дополнительно посыпьте измельченным зеленым луком. Подавайте сразу.

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