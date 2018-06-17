15 способов отбелить кожу бесплатно и без косметолога

Безупречная кожа часто остается просто мечтой, учитывая наш беспокойный образ жизни. Если добавить к этому другие факторы, такие как загрязнение, вредные ультрафиолетовые лучи от солнца, стресс и неправильную диету, то все это может сказаться на тоне кожи. Лучшим решением в этих условиях является использование натуральных ингредиентов или продуктов, которые безопасны. Они включают в себя осветление кожи, уравновешивание тона кожи, уменьшение пятен, фотозащиту (защиту от ультрафиолетовых лучей) и устранение вредных бактерий. Эти средства защиты будут работать на вашей коже естественно и эффективно. МедикФорум упростил задачу для вас и составил список лучших домашних средств для осветления кожи.

Что нужно знать об отбеливании кожи?

Прежде, чем вы начнете использовать домашние средства, важно понимать, что необходимо заботиться о вашей коже. Кожа становится тусклой и пигментированной в основном из-за накопления мертвых клеток кожи и повреждения загрязняющими веществами и вредными ультрафиолетовыми лучами.

Очищение и отшелушивание кожи с помощью масок и скрабов обеспечит удаление грязи вместе с мертвыми клетками кожи. После очищения увлажните кожу, чтобы она была увлажнена и питалась. Прежде чем вы выйдете на солнце, чтобы получить витамин D, чрезвычайно важно использовать хороший солнцезащитный крем, чтобы солнечные ультрафиолетовые лучи не наносили никакого ущерба для клеток кожи.

Как осветлить кожу в домашних условиях?

Давайте теперь посмотрим, как простые смеси, которые вы можете приготовить дома, могут творить чудеса в осветлении вашей кожи. 1. Папайя и медовая маска Свежая папайя не только вкусна, но и превосходна, когда дело доходит до ее преимуществ для кожи. Она содержит ферменты, такие как папаин и альфа-гидроксикислоты, которые обладают способностью растворять мертвые клетки и удалять примеси, что приводит к получению более светлой кожи. Другой ингредиент в этой маске, мед обладает антибактериальными свойствами, которые могут защитить кожу Что вам нужно?

Полстакана свежих частей папайи 1 чайная ложка меда

Взбейте части папайи до получения гладкой и густой пасты. Добавьте мед в эту пасту и тщательно перемешайте. Нанесите пасту на лицо и держите ее около 20 минут. Умойте лицо теплой водой. Промойте снова холодной водой и вытрите досуха. Делать процедуру необходимо каждую ночь перед сном. Лучше всего подходит для жирной и нормальной кожи. Папаин может вызвать аллергические реакции у некоторых людей. Не используйте это средство, если у вас аллергия на папайю и ее продукты.

2. Сушеные апельсиновые корки и йогурт Апельсин — обычно встречающийся плод в большинстве домашних хозяйств, и он отлично работает при отбеливании кожи. Он также богат витамином С, который действует как хороший депигментирующий агент. Что вам нужно?

Несколько апельсиновых корок 1 столовая ложка неприправленного йогурта

Высушите оранжевую кожуру на солнце в течение двух-трех дней. Как только они станут почти хрустящими, размойте их, пока они не превратятся в пудру. Смешайте одну столовую ложку этого порошка с йогуртом, пока не получите ровную пасту. Нанесите пасту на кожу (после ее чистки) и держите ее примерно 15-20 минут. Смойте теплой водой. Делать процедуру можно каждый день перед сном. Подходит для всех типов кожи. 3. Томаты, йогурт и маска из овсянки Ликопин в томатах, который придает им свой характерный красный цвет, обладает фотозащитными свойствами, которые могут защитить кожу от старения и других возрастных проблем. Благодаря обилию антиоксидантов помидоры являются одним из тех продуктов, которые могут сделать вашу кожу светлее. В германском исследовании ликопин в томатах также был использован для защиты кожи от рака. Овсянка действует как нежный скраб и улучшает здоровье кожи. Что вам нужно?

1 помидор 1 чайная ложка йогурта (свежий) 1 чайная ложка овсянки

Разрезать помидор пополам. Возьмите чайную ложку или два сока. Возьмите овсянку в миску и добавьте к ней сок и йогурт. Хорошо перемешать. Нанесите маску на очищенную кожу и оставьте ее примерно на 20 минут. Промойте теплой водой. Делать предпочтительно два-три раза в неделю. Лучше всего подходит маска для жирной кожи, а также для комбинированной кожи. 4. Молоко, лимонный сок и медовая маска Лимонный сок богат витамином С, который, как было обнаружено, обладает эффектом осветления кожи из-за его способности уменьшать производство меланина, пигмента, ответственного за загар. Что вам нужно?

1 столовая ложка молока 1 столовая ложка лимонного сока 1 чайная ложка меда

Смешайте ингредиенты в миске. Нанесите пасту на лицо (очистив лицо) и оставьте его примерно на 20 минут. Промойте лицо теплой водой. Делайте это каждую ночь перед сном. Если вы чувствуете какое-либо жжение из-за кислотности лимонного сока, немедленно снимите маску и протрите кубиком льда на этом участке. 5. Порошок сандалового дерева У сандалового дерева есть способность осветления кожи. Он ингибирует активность тирозиназы, тем самым уменьшая производство меланина. Миндальный порошок и молоко обеспечивают необходимые питательные вещества и очищают кожу, делая кожу более здоровой и легкой после нескольких применений. Что вам нужно?

1 столовая ложка сандалового дерева порошок 1 столовая ложка миндального порошка Молоко

Смешайте сандаловый и миндальный порошки с достаточным количеством молока, чтобы сделать однородную пасту. Нанесите ее на чистую кожу и оставьте на 20 минут. Промойте теплой водой. Если вы почувствуете сухость после мытья, хорошо увлажните кожу. Применяйте эту маску два-три раза в неделю. Если вы никогда раньше не пользовались сандаловым порошком, сделайте патч-тест на небольшой площади на предплечье и наблюдайте в течение 24 часов. Если реакция или раздражение не развиваются, вы можете использовать эту маску на лице. 6. Тыквенная маска Тыква — это источник антиоксидантов и отшелушивающих кислот. Он состоит из бета-каротина и витаминов А и С, которые помогают облегчить и осветлить кожу. Что вам нужно?

2 чайные ложки тыквенного пюре половина чайной ложки меда половина чайной ложки молока

Для тыквенного пюре сначала разрежьте тыкву на несколько кусочков. Сварите их и и положите в погружной блендер. Смешайте две чайные ложки этого пюре с медом и молоком, пока не получите однородную пасту. Нанесите эту пасту на лицо и оставьте на 20 минут. Промойте теплой водой. Вы можете делать это, прежде чем ложиться спать по ночам. Рекомендуется использовать это два-три раза в неделю. Если вы страдаете аллергией на молочные продукты, замените молоко розовой водой или соком алоэ вера. Ранее сообщалось, что косметологи должны лечить бесплатно.