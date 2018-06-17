Буррито с яйцом, беконом и авокадо 

Блюдо мексиканской кухни на завтрак: тонкие кукурузные лепешки с начинкой из яиц, бекона и авокадо.
Ингредиенты
Бекон 3 ломтика
яйца 2 шт вода 1 ст. л.
соус сальса 3 ст. л.
тертый сыр 2 ст. л.
авокадо 0,5 шт тортильи 2 шт Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМексиканская
Нарежьте бекон маленькими кубиками. Обжарьте на сухой сковороде до хруста. Переложите на бумажное полотенце. Слейте жир со сковороды и протрите ее салфеткой.
В маленькой миске взбейте яйца вместе с водой. Обжарьте их на той же сковороде, на которой жарился бекон, постоянно помешивая. Добавьте к ним сальсу и хорошо перемешайте.
Разложите яйца на две тортильи. Сверху выложите бекон, нарезанный кубиками авокадо, натрите сыр. Сверните каждую рулетиком. При желании подогрейте их в микроволновке. Подавайте сразу.